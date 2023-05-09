UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зрада доведена? Фото чоловіка співачки YATSUTА та топ-блогерки Тетяни Коряк злили в мережу

Korya4ka у обіймах чоловіка співачки YATSUTA (фото: соцмережі)
Автор: Styler

Популярна блогерка Тетяна Коряк, відома як Korya4ka, завжди підтримує сімейні цінності, говорить про їх важливість та навіть брала участь у багатьох сімейних телепрограмах, одна з яких - "Супермама", де вона посіла перше місце.

В своєму блозі час від часу вона викладає фото та відео чоловіка, якого ніжно називає "Єнот". Декілька років тому Korya4ka та Єнот повінчалися і весь цей час блогерка доводить своїм підписникам, що її родина - це назавжди.

Декілька місяців тому, підписники Корячки почали звинувачувати блогерку у невірності.

В той же час в родині співачки YATSUTA все спокійно. Артистка займається творчістю, родиною та дітьми.

Несподіванкою для всіх стала поява Korya4ka з чоловіком YATSUTА.

Фото свідчать про те, що відносини - таки є, і підписники блогерки не дарма хвилювалися.

Залишилося зрозуміти, наскільки серйозні ці стосунки.

Блогерку Korya4ka заскочили з чужим чоловіком (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що Тетяна Коряк - чемпіонка України з фітнес-бікіні, блогер-нутриціолог, дієтолог та тренер-універсал. У 2021 році отримання звання "Блогер року" в номінації Life Style.

YATSUTA - українська співачка, виконавця відомої, трендової пісні "Щекавиця".

До слова, і Korya4ka, і YATSUTA більше восьми років у шлюбах та мають дітей...

Нагадаємо, днями Сергій Жадан і Христина Соловій після чуток про роман вперше показалися на публіці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу