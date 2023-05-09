Зрада доведена? Фото чоловіка співачки YATSUTА та топ-блогерки Тетяни Коряк злили в мережу

Декілька місяців тому, підписники Корячки почали звинувачувати блогерку у невірності.

В той же час в родині співачки YATSUTA все спокійно. Артистка займається творчістю, родиною та дітьми.

Несподіванкою для всіх стала поява Korya4ka з чоловіком YATSUTА.

Фото свідчать про те, що відносини - таки є, і підписники блогерки не дарма хвилювалися.

Залишилося зрозуміти, наскільки серйозні ці стосунки.

Блогерку Korya4ka заскочили з чужим чоловіком (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що Тетяна Коряк - чемпіонка України з фітнес-бікіні, блогер-нутриціолог, дієтолог та тренер-універсал. У 2021 році отримання звання "Блогер року" в номінації Life Style.

YATSUTA - українська співачка, виконавця відомої, трендової пісні "Щекавиця".

До слова, і Korya4ka, і YATSUTA більше восьми років у шлюбах та мають дітей...