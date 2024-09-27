Топ-5 найнебезпечніших тварин на планеті

Чорна мамба

Чорні мамби (Dendroaspis polylepis) - найдовші отруйні змії Африки, які можуть виростати до 2,5 метрів. Вони також належать до найшвидших змій у світі, досягаючи швидкості до 20 км/год, згідно з даними National Geographic.

Укус чорної мамби майже завжди смертельний, якщо не надати своєчасної допомоги. Кожен із її зубів містить від 12 до 20 крапель отрути, а для того, щоб убити людину, достатньо всього двох крапель, як зазначає судовий патологоанатом з Університету Преторії Райан Блюменталь.

Мураха-куля

Мураха-куля (Paraponera clavata) відома одним із найболючіших укусів серед усіх комах. Біль від її укусу часто порівнюють з пострілом кулі, і він може тривати до 24 годин.

Ці мурахи, завдовжки лише 2 см, мають потужне жало, яке впорскує токсин. Ця отрута впливає на нервові клітини, що відповідають за сприйняття болю, викликаючи параліч у місці укусу. Хоча їхній токсин смертельний для дрібних істот, для людини укус не несе загрози життю, хоч і є надзвичайно болісним.

Комодський дракон

Комодський дракон (Varanus komodoensis) - найбільша ящірка у світі, яка може досягати до 3 метрів у довжину. Ці хижаки мають великі зуби із зазубринами, що допомагають їм рвати здобич, а також слину, повну бактерій.

Окрім цього, вони використовують отруту, яка виробляється залозами в їхніх нижніх щелепах. Ця отрута викликає шок та перешкоджає згортанню крові, що поступово вбиває жертву, дозволяючи драконам спокійно насолоджуватися здобиччю.

Комодські дракони є родичами мегаланії (Varanus priscus) - величезної вимерлої ящірки, яка могла досягати до 7 метрів у довжину, бувши найбільшим отруйним хижаком в історії.

Бразильські мандрівні павуки

Бразильські мандрівні павуки - одні з найотруйніших у світі. Їхній отруйний коктейль токсинів вражає нервово-м'язову систему. У людей після укусу виникає сильний біль, посилене потовиділення і відчуття мурашок на шкірі. Через 30 хвилин можуть з'явитися такі симптоми, як судоми, розмитість зору, нерегулярний пульс, знижена температура тіла, а також інші неприємні ознаки, включаючи тривалі болісні ерекції.

Хоча отрута павуків дуже небезпечна, смертельні випадки зустрічаються рідко. Від 1903 року у Бразилії зафіксовано лише 15 смертей від укусів цих павуків.

Королівські кобри

Королівські кобри (Ophiophagus hannah) - найдовші отруйні змії у світі, які можуть досягати до 5,5 метрів у довжину. Коли кобра відчуває загрозу, вона підіймає голову і розправляє шкіру навколо неї, демонструючи свій величний вигляд. Хоча їхня отрута не є найсильнішою серед змій, кобра може ввести значну кількість отрути за один укус і часто завдає кілька укусів під час нападу.

Один укус може вбити людину за 15 хвилин, як зазначає молекулярний біолог з Університету Меріленда Шон Б. Керролл у своїй статті для The New York Times.