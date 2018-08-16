Ани Лорак с мужем отметили девятилетие супружеской жизни

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

Сейчас у звездной пары непростой период в отношениях

15 августа опальная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную деятельность в России и ее муж Мурат Налчаджиоглу отметили девятилетие совместной жизни.

Как известно, 15 августа 2009 года Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. В 2006 году Мурат переехал на Украину. А через два года сделал певице предложение руки и сердца. В 2011 году у пары родилась дочь София.

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

В народе девятилетнюю дату называют "фаянсовой свадьбой".

Сейчас у Лорак, после слухов об измене Мурата, непростой период в жизни. Пока неизвестно, как же отметили памятную дату звездная пара.

Последняя публикация Каролины в Instagram сделана за несколько дней до этого - видео Ани среди фанатов на концерте в Сочи.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 13 Авг 2018 в 4:33 PDT

Ранее сообщалось, что муж Лорак Мурат неоднократно изменяет своей супруге.

В сети появились некоторые подробности о девушке Яне Беляевой, которую заметили в компании Мурата.

Diva Ани Лорак