Ани Лорак с мужем отметили девятилетие супружеской жизни

Сейчас у звездной пары непростой период в отношениях
15 августа опальная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную деятельность в России и ее муж Мурат Налчаджиоглу отметили девятилетие совместной жизни.
Как известно, 15 августа 2009 года Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. В 2006 году Мурат переехал на Украину. А через два года сделал певице предложение руки и сердца. В 2011 году у пары родилась дочь София.
Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)
В народе девятилетнюю дату называют "фаянсовой свадьбой".
Сейчас у Лорак, после слухов об измене Мурата, непростой период в жизни. Пока неизвестно, как же отметили памятную дату звездная пара.
Последняя публикация Каролины в Instagram сделана за несколько дней до этого - видео Ани среди фанатов на концерте в Сочи.
Ранее сообщалось, что муж Лорак Мурат неоднократно изменяет своей супруге.
В сети появились некоторые подробности о девушке Яне Беляевой, которую заметили в компании Мурата.
Diva Ани Лорак