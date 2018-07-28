"Для тех, кто не спит ночью": Зеленский покорил сеть новой тренировкой (видео)

Фото: Владимир Зеленский (УНИАН)

Соответствующее видео шоумен разместил в сети

Популярный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский покорил фанатов новой тренировкой, которую он провел из-за съемок в одном из своих новых фильмов. Соответствующее видео он разместил на странице в Youtube.

"…поговорим о преимуществах и недостатках силовых и функциональных тренировок - как тренироваться тем, кто в связи с ночными съемками фильма "Я, Ты, Он, Она" практически лишен сна. Все упражнения будут направлены на работу с собственным телом, чтобы организму было легче восстановиться", - говорится в сообщении.

Видео: новый выпуск проекта zekubiki (Youtube-канал/zekubiki)

Следует уточнить, что видео уже успело вызвать ажиотаж среди поклонников Владимира.

"Береги себя. Отдыхай больше", - сказала пользователь Лена Макиевская.

"Молодцы, ребята. Классный тренер", - подчеркнула юзер Светлана Заец.

"Классный выпуск. Очень много полезного. Владимир и вся команда, вы большие молодцы", - уточнил пользователь Андрей Гура.

Фото: скриншот комментариев (Youtube-канал/zekubiki)

Кстати, на съемочной площадке комедийного фильма от юмористической студии "Квартал 95" "засветился" известный певец.

Как сообщалось ранее, известный украинский комик Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики". Запись он опубликовал на своей странице в соцсети.

Также напомним, популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Зеленский поразил сеть непривычным образом с усами. Соответствующие фото опубликовала солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

Бумбокс & The Gitas презентовали новый клип (video.rbc.ua)