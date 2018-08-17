"Королева красоты": Могилевская восхитила фанатов сексуальным декольте и длинными ногами (фото)

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фанаты певицы уже оценили фото

Популярная украинская певица Наталья Могилевская поразила фанатов откровенным декольте и "безумно" длинными ногами. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Хорошее настроение перед концертом", - сказала она.

Фото: Могилевская перед выступлением (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Обратим внимание, что на опубликованном фото Могилевская позирует в длинном платье, обнажив свои длинные ноги. При этом фанаты исполнительницы подчеркнули глубокое декольте наряда.

"Вы великолепно выглядите", - сказала пользователь Мера Дихаренкова.

"Отличная прическа. Фигура на уровне супер. Так держать, молодец", - подчеркнула юзер Наталья Кедрова.

"Шикарная женщина", - Ирина Савицкая.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, Наталья Могилевская покорила фанатов новым необычным луком.

Следует уточнить, что на опубликованном фото Могилевскую можно заметить в красной спортивной кофте и шапке такого же цвета. Это стало причиной того, что фанаты исполнительницы сравнили ее с женой легендарного футболиста Дэвида Бекхэма.

Напомним, поклонники известной украинской певицы Натальи Могилевской заметили неприятные изменения на лице исполнительницы, и не постеснялись упрекнуть ее этим.

Как сообщалось ранее, украинская народная артистка, певица, автор книг и участница талант-проектов Наталья Могилевская отправилась на выступление в Одессу. Исполнительница периодически публикует фотографии, на которых демонстрирует идеальные формы на пляже.

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