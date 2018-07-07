"Мои девочки": Сумская похвасталась подросшими дочерьми (фото)

На снимке артистка изображена с двумя дочками

Народная артистка Украины и популярная актриса Ольга Сумская похвасталась фотографией своих подросших дочерей. Снимок популярная артистка опубликовала на своей страничке в Instagram и мило его подписала.

"Мои девочки", - гласит подпись под фото.

Стоит отметить, что в комментариях люди обратили внимание, что дочери Ольги очень на нее похожи и они выглядят прекрасно, как и их звездная мама, но также они похожи на своего отца. Люди в соцсети делают комплименты Сумской и отмечают, что ее красота передалась детям по наследству.

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

"Хоть бы не знал, чьи девчонки, так видно же две капельки.....мама и папа", - написал tatiananikolaevnakrasnoshchek.

"Одна лучше другой. Красавицы", - отреагировала irinariskal.

"Дочки копии пап своих , но старшая совсем немного ,особенно глазами, похожа на мать", - написала vvknvd18.

"Мамина красота и наибольшее богатство", - прокомментировала lin.2114.

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Фото: instagram.com/olgasumska

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