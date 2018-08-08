"Молчи в тряпочку": травести-дива Монро высказалась о политике всех СМИ

Фото: Травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Неугомонная Монро рассказала, почему не идет на телевидение

Эпатажная украинская травести-дива Монро объяснила поклонникам, почему она не ведет никакие передачи на телевидении и высказалась по поводу политики всех средств массовой информации. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Все СМИ имеют хозяев, у которых свои планы на информацию, которую будет подавать их СМИ. Чаще всего канал принадлежит одному, очень состоятельному магнату, который нанимает своих, проверенных и преданных людей, которые в свою очередь нанимают персонал. Желательно покорных, сговорчивых и дисциплинированных, которые полностью подчинены корпоративной этике и негласной политике канала!" – написала Монро.

Фото: Монро (instagram.com/monritta)

Она объяснила, что таким образом человек, который начинает работать на телевидении, просто становится собственностью канала, который полностью контролирует его жизнь.

"То есть если тебя возмущает поведение ведущей О. или очередная брехня политика Ю., молчи в тряпочку, либо на выход с вещами. И это касается не только ведущих. Те готовы асфальт грызть, лишь бы подольше оставаться в кадре, это касается всех сотрудников. Свое мнение засунь глубоко в а*ус!" – отметила травести-дива.

Также она добавила, что многие СМИ не приветствуют "новых лиц", поскольку это большой риск: "Никто не хочет лишиться рейтинга, соответственно денег и своего места. Поэтому мы наблюдаем круговорот ТВ-персон в медиапространстве. И новых лиц не ждите, никому не нужны сложности".

Напоследок Монро написала, что не будет участвовать в новом сезоне популярного проекта "Танці з зірками".

"Так что танцуем по жизни, это намного интереснее", - добавила травести-дива.

Напомним, травести-диве Монро недавно посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.

Кстати, Леся Никитюк наконец приняла вызов от звездной эстафеты #танціззіркамиchallenge и теперь станет новой участницей популярного танцевального проекта. Также стало известно, что знаменитость бросила вызов ведущему бекстейджа прошлого сезона проекта Артему Гагарину и телеведущей Оксане Марченко.

Ранее сообщалось, что Ступка с женой, "НеАнгелы" и другие звезды посетили премьеру "Мамма Миа!2".

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