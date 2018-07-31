"Это не веселье": травести-дива Монро высказалась о том, почему пока не хочет детей

Фото: instagram.com/monritta

Артистка поделилась своим мнением о семье

Травести-диве Монро недавно посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом. Об этом Монритта написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Тут мне в комментариях посоветовали взять ребеночка из детдома, - и веселей будет и смысл в жизни появиться! А так, без детей, своих либо усыновленных, моя жизнь грустна и бессмысленна? Вот сижу я в темной избушке, чахну, как та герань на подоконнике без света и влаги, и маюсь от скуки, монотонно переключая каналы", - написала дива.

Фото: Дива Монро (instagram.com/monritta)

Она отметила, что много общается с людьми, часто на личные темы, особенно если они входят в ее круг общения, в ее дом и жизнь.

"Те, кто меня знает, подтвердит, что в беседе я вытяну все самое личное, и в первую очередь личное в связке с родителями: кто, откуда, чем занимаются или занимались. Кстати, если вы собираетесь общаться тесно, близко и глубоко, информация о родных, а также в какой тональности она преподносится, чаще дает реальную картину жизни вашего потенциального друга либо партнера", - отметила Монро.

Она убеждена, что в подавляющем большинстве случаев отношения между родителями и взрослыми детьми сложные.

"Либо сведены к схеме: обязательный звонок-смс "все ок" и поздравления с Новым Годом. При чем чаще маме, чем папе; либо вообще никакие. В моем понимании "сложные" отношения - это когда они односторонние и конфликтные, то есть родители на инстинктах хотят одностороннего общения, контроля, которые были в детстве, а у повзрослевшего ребенка другие планы на свою жизнь. А "никакие"- это конечная стадия " сложных". Когда поздравления с днем рождения приходят на еmail", - считает артистка.



Она добавила, что "сознательно опускает момент глубокой старости", поскольку там, по мнению Монро, действуют "законы сострадания и жалости".



"Так вот, мои дорогие, дети - это не о веселье, хотя порой они очень забавны, особенно в период "почемучки", и уж точно не про абсолютный смысл жизни. И не начинайте: родишь своих, тогда поговорим! Дети - это самая сложная зона вашей ответственности. А до какого времени - это уже выбирать вам", - подчеркнула травести-дива.

"И не забывайте, а лучше чаще вспоминайте себя в детстве, что вы тогда чувствовали, как бы хотели жить, что делать, но кто-то близкий и желающий вам только добра, как ему казалось, только мешал", - добавила артистка.

Скриншот поста (instagram.com/monritta)

Напомним, недавно травести-дива Монро посетила гей-прайд в Лондоне.

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