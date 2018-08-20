"Ничего себе!": Анна Седокова похвасталась отдыхом со всемирно известным певцом (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Поклонники Анны Седоковой считают ее спутника на отдыхе самым лучшим исполнителем

В воскресенье, 19 августа, Анна Седокова писала, что после последнего концерта отправляется отдыхать на остров Миконос в Греции. Уже сегодня, 20 августа, она опубликовала снимок, на котором запечатлена с известным испано-итальянским музыкантом Эросом Рамазотти. Фотография размещена на официальной странице певицы в Instagram.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

В комментариях к публикации многие из поклонников узнали зарубежного певца. Многие даже предположили, что Анна Седокова нашла себе мужчину, и что именно с Рамазотти она состоит в отношениях. Некоторые перепутали артиста с не менее популярным певцом Рики Мартином.

"Залетит от итальяно? Приедет с 4 арбузом", "Ничего себе, шикарно выглядите", "Я Вам завидую", "Ого", "У него красивая жена, и он не поведется", "Галочку ставим??)))", "Старина Эрос!!!! Неплохо смотритесь, может музыкальный дуэт???", "Да уж. Действительно Эрос", "Может четвертая лялька будет))))", "Он ей не даст)", — обсуждают селфи звезд поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Напомним, что ранее мы рассказывали о недовольстве фанатов нарядом Анны Седоковой. Девушка вышла на сцену без нижнего белья (фото).

Напомним, что недавно экс-супруг Анны Седоковой снова стал отцом.

Недавно мы писали о том, что экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не смогла попасть на поезд из Киева в Москву.

Видео: (video.rbc.ua)