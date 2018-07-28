"Он все равно сдохнет": колоритный украинский музыкант рассказал о том, что спел бы президенту России в лицо

Фото: Виктор Бронюк (wikipedia)

В интервью Виктор Бронюк рассказал, что спел бы Путину одиозную песню харьковских футбольных фанов

Общественный деятель и лидер группы "ТИК", Виктор Бронюк, рассказал в своем интервью о том, что спел бы знаменитую песню харьковских ультрас "Путин – х**ло", если бы он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Главред", ссылаясь на чат с певцом.

Кроме этого, в продолжение разговора о Путине, Бронюк добавил: "Он все равно сдохнет, рано или поздно". При этом певец раскритиковал украинцев за то, что они во всех своих бедах обвиняют президента России. Его слова даже на бумаге звучат как скептическая оценка происходящего - подчеркнул певец.

"Ну, ладно, не будет его – кого будем после этого винить во всем? Может, вместо того, чтобы искать виновного, нужно просто начать что-то делать здесь, у себя? То есть мы можем говорить, что во всем, что происходит у нас в государстве, виноват понятно кто. Затем пройдет год-два или сколько, не станет его – кто будет виноватым?"

После публикации этого интервью, Виктора Бронюка назвали "отважным пупсом".

Кстати, другой украинский певец Олег Винник признался в любви Украине в своей новой песне, кроме того в столичном Ботаническом саду состоялся концерт музыканта. В то время, как в сети высмеяли любимого певца Путина Николая Расторгуева, выступавшего в Крыму на Керченском мосте.

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