"Разбрасывается сам": Маша Ефросинина показала, как проводит время с семьей (фото)

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Снимок телеведущей уже покорил сеть

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала фанатам новое трогательное фото с семейного отдыха. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"На первый взгляд может показаться, что мы разбрасываемся Александром. Но увы…Александр разбрасывается собой сам", - сказала она.

Фото: Маша Ефросинина отдыхает с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)

Обратим внимание, что кадр уже набрал около 40 тысяч лайков и более сотни комментариев.

"Классные. Очень скучаю по вам", - сказала пользователь Екатерина Самченко.

"Как же вы классные. А ваш Александр – это вообще нечто. Очень позитивный мальчик", - подчеркнула юзер Наталья.

"Детки очень любят так делать. Вы очень хорошая семья", - уточнила пользователь "Будуар".

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Ефросинина поделилась с поклонницами дельным советом. Ведущая рассказала, как не надо вести себя на первом свидании.

Кстати, Маша Ефросинина написала смешной стих "о наболевшем".

Звезда посвятила свое творение ревнивым и подозрительным девушкам, которые безосновательно подозревают своего возлюбленного в измене.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как ей удалось выиграть конкурс красоты с весом 80 кг.

Что вы не знали о Маше Ефросининой (video.rbc.ua)