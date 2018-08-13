"Разбрасывается сам": Маша Ефросинина показала, как проводит время с семьей (фото)

Снимок телеведущей уже покорил сеть
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала фанатам новое трогательное фото с семейного отдыха. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.
"На первый взгляд может показаться, что мы разбрасываемся Александром. Но увы…Александр разбрасывается собой сам", - сказала она.
Фото: Маша Ефросинина отдыхает с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)
Обратим внимание, что кадр уже набрал около 40 тысяч лайков и более сотни комментариев.
"Классные. Очень скучаю по вам", - сказала пользователь Екатерина Самченко.
"Как же вы классные. А ваш Александр – это вообще нечто. Очень позитивный мальчик", - подчеркнула юзер Наталья.
"Детки очень любят так делать. Вы очень хорошая семья", - уточнила пользователь "Будуар".
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Ефросинина поделилась с поклонницами дельным советом. Ведущая рассказала, как не надо вести себя на первом свидании.
Кстати, Маша Ефросинина написала смешной стих "о наболевшем".
Звезда посвятила свое творение ревнивым и подозрительным девушкам, которые безосновательно подозревают своего возлюбленного в измене.
Ранее Маша Ефросинина рассказала, как ей удалось выиграть конкурс красоты с весом 80 кг.
Что вы не знали о Маше Ефросининой (video.rbc.ua)