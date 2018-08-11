Смерть Zombie boy: погибшего манекенщика"увековечат" в Британии (фото)

Фото: Рик Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Подобная идея зародилась еще в 2010 году

Трагически погибшему манекенщику Рику Дженесту, более известному как Zombie boy, установят специальный памятник в Великобритании. Об этом сообщил скульптор Марк Куинн, передает Dazed.

"Самое большое, что мне нравится в Рике, так это то, что его тело пребывает на пересечении популярной уличной культуры, глубокого философского смысла и медицины", - сказал он.

По словам Куинна, идея поставить в Лондоне бронзовую статую размером в 3,5 метра зародилась еще в 2010 году. Именно тогда он представил публике первоначальную версию своей работы.

Обратим внимание, что сам Дженест не является гражданином Великобритании. Он был канадцем. Теперь же его статуя будет располагаться в новой медицинской галерее музея Лондона.

Фото: скульптура Zombie Boy (facebook.com/carlos.m.burgos)

Напомним, в Канаде покончил с собой манекенщик Рик Дженнест, более известный как Zombie Boy. Как оказалось, он оставил предсмертное послание на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Zombie Boy найден мертвым. 32-летний Рик Дженест покончил с собой. Модель нашли в его квартире в Монреале. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.

Ранее мы писали о том, что скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".

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