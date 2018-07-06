"Так похожи": Ани Лорак поделилась трогательным снимком с дочерью

Певица опубликовала новое фото

Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с дочкой, которым растрогала своих поклонников.

"Детки - наши маленькие ангелы, которые пришли на Землю, чтобы мы стали лучшими людьми", - подписала публикацию звезда.

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы в восторге от снимка. "Так похожи", "Очень красивые", "Две красавицы", "Копия мамы", - прокомментировали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)

На фото Ани Лорак и ее 7-летняя дочка София.

Стоит отметить, что ребенок у певицы появился в июня 2011 года. Двумя годами ранее Ани Лорак вышла замуж за отца дочки Мурата Налчаджиоглу, с которым она познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

Напомним, украинская телеведущая Валерия Крук поразила фигурой в купальнике.

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