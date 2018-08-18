"Танці з зірками": Ефросинина резко высказалась об участии Оксаны Марченко (фото)

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Она ответственная за действия своего мужа

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинна призналась, что относится к участию своей "коллеги" Оксаны Марченко в проекте "Танці з зірками" негативно. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"За эту неделю мне поступили десятки звонков от прессы. Вопросы ко мне артикулируются преимущественно такие : "Как вы относитесь к участию г-жи Марченко в шоу?" и "Почему Вы не откажетесь от участия сами, дабы поддержать всю протестующую патриотическую общественность?" Чтобы мои слова не перекрутили, озвучу свою позицию этим постом! К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно", - сказала она.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Причиной этого Ефросинина считает то, что "жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране".

"Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране. Приняв решение участвовать в шоу, я пришла в прекрасный и светлый проект. Пришла соревноваться честно и показывать всё, на что способна. Я пришла за исполнением моей мечты – танцевать", - подчеркнула она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее сообщалось, что журналисты ТСН устроили протест против участия телеведущей и жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1".

Премьера нового сезона шоу состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Добавим, что в сети разгорелся скандал из-за флешмоба в поддержку Оксаны Марченко.

Что вы не знали о Маше Ефросининой (video.rbc.ua)