"Я вырос на его песнях": экс-участник DZIDZIO рассказал, как его удивил Павел Зибров

Фото: Павел Зибров (фото: пресс-служба артиста)

Назар Гук заявил о совместной работе со знаменитым артистом эстрады

Недавно бывший участник знаменитой украинской группы DZIDZIO Назар Гук (Julik) начал сотрудничать с Павлом Зибровым.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Styler.

Прежде всего легендарный артист эстрады удивил Назара простотой в общении и тем, что ему удалось записать вокал к ремикса с одного дубля. Скоро мир увидит новая композиция, записанная в сотрудничестве с Зибровым, говорит он.

"Мы созвонились, быстро договорились о встрече и я оперативно приехал к нему из Львова. Так же быстро он записал вокал с одного дубля. Это для меня еще одно доказательство того, что раньше не просто так артистами становились и пробивались в первые эшелоны, как принято говорить, эстрады. Я не знаю, каждый артист из действующего шоу-бизнеса, особенно из молодых, сможет вот так с одного дубля записать вокал для ремикса", - рассказывает артист о сотрудничестве с Павлом Зибровым.

Фото: Экс-Dzidzio Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Артисты готовят совместный трек: хорошо известную песню, которая зазвучит по-новому.

Назар сам вырос на песнях Павла Зиброва, и теперь ему интересно записать с ним песню, которая появилась бы в новом звучании.

"А учитывая то, что сейчас Павел Зибров имеет еще и диджейский проект Зибрембо, я думаю, ему будет также хорошо иметь в сете свою старую песню в другой обработке", - говорит он.

Видео: Рекордное количество пар поженилась в Киеве 8.08.18 (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Напомним, ранее Назар Гук объяснил, почему украинские артисты стали реже бывать у военных, служащих в зоне АТО.

Также экс-клавишник DZIDZIO объяснил феномен популярности Олега Винника и Ирины Федишин.