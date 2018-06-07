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Зеленский получил с десяток пощечин от Дорофеевой: появился тизер фильма (видео)

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 13:11
Фото: Съемки фильма "Я, ты, он, она" (пресс-служба)
Фото: Съемки фильма "Я, ты, он, она" (пресс-служба)

Певица исполнила одну из главных ролей в картине

Появился тизер романтической комедии от юмористической студии "Квартал 95" "Я, ты, он, она". Главные роли в фильме сыграют Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица и дебютантка в полнометражном кино Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите, которая снималась в сериале "Нюхач".

Съемки фильма начнутся уже в конце июня. В центре сюжета - супруги Максим и Яна, которые переживают затяжной кризис в отношениях и намерены расстаться. В течение испытательного срока, предоставленного судьей, с парой начинают происходить безумные неожиданности, которые изменят их жизнь навсегда.

 

Фото: Съемки фильма "Я, ты, он, она" (пресс-служба)

Съемки тизера проходили возле Национального музея народной архитектуры и быта в Пирогово и продолжались в течение восьми часов. В поле была построена декорация – торжественная арка из натуральных цветов для проведения выездной свадебной церемонии. Пасторальный пейзаж дополняли две дрессированные коровы, которые паслись рядом со съемочной площадки. Одна из них, кстати, даже попала в кадр и сыграла эпизодическую, но важную комедийную роль.

Видео: Тизер фильма "Я, ты, он, она" (youtube.com/Студия Квартал 95 Online)

Владимир Зеленский не только исполняет одну из главных ролей в фильме, но и дебютирует на проекте как режиссер-постановщик. Для него эта съемка оказалась особенно непростой – в течение дня Зеленский получил по 14 пощечин от Нади Дорофеевой и Агне Грудите.

Колоритным актерским ансамблем умело руководила Народная артистка Украины Тамара Яценко.

Ранее стало известно, что Дорофеева сыграет в фильме вместе с Зеленским и Кошевым.

"Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название "Я, ты, он и она"", - рассказала Дорофеева.

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Теги: фильмы, квартал 95
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