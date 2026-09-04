Больше не покупайте картошку фри: Эктор Хименес-Браво показал, как сделать ее дома

Какие ингредиенты нужны

Для приготовления домашнего картофеля фри понадобится всего несколько простых продуктов:

5-6 картофелин;

соль - по вкусу;

2-3 столовых ложки кукурузного крахмала;

растительное масло - в достаточном количестве для фритюра.

Особую роль в этом рецепте играет кукурузный крахмал. Именно тонкий пласт крахмала на поверхности картофельных брусочков помогает сформировать аппетитную корочку во время жарки.

Как приготовить картофель фри

Сначала картофель нужно почистить и нарезать одинаковыми брусочками. Важно, чтобы кусочки были примерно одного размера - тогда они будут готовиться равномерно и не получится так, что часть картофеля уже подгорела, а другая еще осталась сырой.

После этого посолите воду и доведите до кипения. Опустите туда нарезанный картофель и проварите около трех минут. Этот этап не предполагает полного приготовления - брусочки должны лишь немного размякнуть.

Далее картофель нужно быстро переложить в миску с холодной водой и кубиками льда. Холодная ванна остановит процесс приготовления и поможет сохранить текстуру картофеля.

После этого достаньте брусочки из воды и очень хорошо обсушите их бумажным полотенцем. Это важный момент: на картофеле не должно оставаться лишней влаги, особенно перед последующим обжариванием.

В чем секрет хрустящей корочки

Хорошо обсушенный картофель переложите в миску и добавьте кукурузный крахмал. Перемешайте все так, чтобы каждый брусочек покрылся тонким и равномерным слоем.

Не нужно насыпать слишком много крахмала - достаточно легкого покрытия по всей поверхности. Именно оно создаст основу для хрустящей корочки.

Затем выложите картофель в один слой на доску и поставьте в морозильную камеру примерно на 50-60 минут.

Замораживание - еще один важный этап рецепта. Оно помогает получить желаемый контраст текстур: хрустящую поверхность и мягкий картофель внутри.

Как правильно обжарить картофель

Когда картофель достаточно остынет и замерзнет, его нужно обжарить в большом количестве хорошо разогретого растительного масла. Брусочки должны свободно плавать в масле, поэтому лучше не перегружать посуду большим количеством картофеля одновременно.

Жарьте ее до появления равномерной золотистой корочки. Когда картофель станет румяным и хрустящим, достаньте его и дайте лишнему маслу стечь.

В заключение посолите готовый картофель и хорошо встряхните, чтобы соль равномерно распределилась по всем брусочкам.

В результате должен получиться картофель фри с аппетитной золотистой корочкой снаружи и мягкой, нежной текстурой внутри. А благодаря предварительному отвариванию, охлаждению, крахмалу и замораживанию обычный картофель превращается в домашний вариант любимого фастфуда.