Домашние беляши с мясом

За основу я взяла рецепт домашних беляшей, в котором тесто готовят на молоке и воде с добавлением дрожжей. Мне понравился этот способ, поскольку он позволяет получить мягкую основу.

Я решила адаптировать рецепт под собственные предпочтения. Увеличила количество ингредиентов, добавила в тесто сливочное масло, а в фарш - свежую петрушку. Благодаря этому беляши получились с более нежным тестом и выразительным ароматом начинки.

Формировала их закрытыми и обжаривала на сковороде до золотистой корочки.

Готовые домашние беляши с мясом (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Что важно знать перед приготовлением

Самое главное в домашних беляшах - правильно приготовить дрожжевое тесто и не пересушить мясную начинку.

Во-первых, молоко и вода для теста должны быть теплыми, примерно 35-38 градусов. Если жидкость будет слишком горячей, дрожжи могут потерять активность.

Во-вторых, не нужно добавлять слишком много муки. Тесто для беляшей должно оставаться мягким и слегка липким. Именно такая консистенция помогает получить пышную основу после жарки.

В-третьих, начинку лучше готовить из фарша, содержащего немного жира. Для этого хорошо подходит сочетание свинины и говядины.

Еще один важный момент - температура масла. Если жарить беляши на слишком сильном огне, они быстро потемнеют снаружи, но мясо внутри может остаться сырым.

Ингредиенты для домашних беляшей

Из этого количества продуктов получается примерно 10-12 беляшей среднего размера.

Для теста:

Пшеничная мука - 550-600 г

Молоко - 250 мл

Вода - 100 мл

Сухие дрожжи - 7 г или свежие - 20 г

Сливочное масло - 40 г

Сахар - 1 столовая ложка

Соль - 1 чайная ложка

Растительное масло - 1 столовая ложка

Для начинки:

Свино-говяжий фарш - 500 г

Лук - 2 средние штуки

Свежая петрушка - небольшой пучок

Холодная вода - 50-70 мл

Соль - примерно 1 чайная ложка

Черный молотый перец - по вкусу

Для жарки:

Рафинированное растительное масло - примерно 400-500 мл в зависимости от размера сковороды

Как приготовить домашние беляши с мясом

Шаг 1. Готовлю дрожжевую основу

Сначала слегка подогреваю молоко и воду. Добавляю дрожжи, сахар и две столовые ложки муки. Хорошо перемешиваю и оставляю примерно на 10-15 минут.

За это время на поверхности должна появиться пенная шапочка. Это означает, что дрожжи активировались и можно переходить к замешиванию теста.

Шаг 2. Замешиваю тесто

К дрожжевой смеси добавляю соль, растопленное и охлажденное сливочное масло и растительное масло.

Постепенно всыпаю просеянную муку. Сначала перемешиваю все ложкой, а затем начинаю вымешивать руками.

На этом этапе важно не спешить добавлять муку. Тесто может немного липнуть к рукам, но после 8-10 минут вымешивания оно становится более эластичным.

Готовое тесто перекладываю в миску, слегка смазанную маслом, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте примерно на 60-90 минут. За это время оно должно увеличиться в объеме примерно вдвое.

Шаг 3. Готовлю мясную начинку

Лук очищаю и очень мелко нарезаю. Петрушку промываю, обсушиваю и измельчаю.

К фаршу добавляю лук, зелень, соль и черный молотый перец.

После этого постепенно вливаю холодную воду и тщательно вымешиваю начинку. Она должна быть мягкой и сочной, но не жидкой.

Мясная начинка для домашних беляшей (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 4. Формирую беляши

Когда тесто поднялось, слегка прижимаю его руками, чтобы выпустить лишний воздух, и перекладываю на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом.

Делю на 10-12 примерно одинаковых частей и формирую шарики. Оставляю их на 10 минут, чтобы тесто немного отдохнуло.

Каждый шарик растягиваю руками в круглую лепешку толщиной примерно 5-7 мм.

В центр выкладываю 1-2 столовые ложки мясной начинки.

После этого собираю края теста к середине и тщательно защипываю их, чтобы начинка осталась внутри. Слегка приплющиваю каждую заготовку ладонью, придавая ей округлую форму.

Формирование беляшей с мясной начинкой (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 5. Жарю беляши на сковороде

В глубокую сковороду наливаю растительное масло слоем примерно 1-1,5 см.

Разогреваю его на среднем огне до температуры примерно 160-170 градусов.

Выкладываю беляши небольшими партиями, оставляя между ними достаточно места.

Жарю примерно по 5-7 минут с каждой стороны, ориентируясь на размер и толщину теста.

Во время приготовления слежу, чтобы корочка не темнела слишком быстро. Если это происходит, немного уменьшаю огонь.

Готовые беляши выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Аллергены: глютен (пшеница), молоко и молочные продукты.