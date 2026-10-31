Домашний борщ с мясом и фасолью: пошаговый семейный рецепт редактора Styler (фото)

Ингредиенты для домашнего борща

Для приготовления понадобится пятилитровая кастрюля.

Основные ингредиенты:

Куриные бедра - 600 г;

Вода - около 4 л;

Белая фасоль - 150 г (или 300 г готовой);

Свекла - 1 шт. среднего размера;

Картофель - 5 штук;

Морковь - 1 большая;

Капуста - 1/3 плода;

Лук - 1 штука;

Болгарский перец - 1 штука;

Томатная паста - 2 ст. л.;

Чеснок - 1 зубчик;

Сахар - 1 ч. л.;

Соль - по вкусу;

Черный молотый перец - примерно 1/4 ч. л.;

Подсолнечное масло - для зажарки (по вкусу)

Петрушка и укроп - небольшой пучок;

Сметана - для подачи.

Количество порций: 12 (по 350 г).

Время приготовления: около 2 часов.

Как приготовить борщ по семейному рецепту.

Шаг 1. Приготовьте мясной бульон

Выложите мясо в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите образовавшуюся на поверхности пену.

Убавьте огонь и варите примерно час, пока мясо не станет мягким. Моя мама всегда уделяет этому особое внимание, ведь самое хорошо проваренное, нежное мясо - одна из особенностей нашего семейного борща.

Готовое мясо можно оставить большими порционными кусками или порезать на мелкие. Лично мне больше нравится второй вариант.

Шаг 2. Добавьте свеклу и морковь

Очистите свеклу и натрите на большой терке. Разместите его непосредственно в кипящем бульоне.

Также натрите морковь и положите в кастрюлю.

В нашей семье свеклу и морковь не обжаривают отдельно, как это часто делают для борща. Мама добавляет их сразу к бульону - именно так готовили это блюдо в нашей семье.

Натертая морковь для домашнего борща (фото: Юлия Люшнева)

Шаг 3. Подготовьте картофель и капусту

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Следует оставлять ее в холодной воде, если не планируете сразу добавлять к борщу. Так картофель не потемнеет.

Капусту тонко нашинкуйте. Ориентировочное количество - полная глубокая суповая тарелка. Именно так мама обычно отмеряет ее для нашего борща.

Добавьте картофель и капусту в бульон. Варите на небольшом огне около 20 минут, проверяя готовность овощей.

Если жидкости недостаточно, долейте немного кипяченой горячей воды, оставляя место для кипения.

Шаг 4. Приготовьте томатную зажарку

Лук мелко нашинкуйте. Разогрейте на сковороде небольшое количество подсолнечного масла и обжаривайте лук 2-3 минуты, пока он слегка не станет золотистым.

Разведите томатную пасту примерно половиной чашки воды и тщательно перемешайте.

Влейте томатную смесь в лук и готовьте еще 1-2 минуты, помешивая.

Шаг 5. Добавьте перец и фасоль

Болгарский перец очистить от семян и нарезать тонкой соломкой. Добавьте его в борщ.

Для этого рецепта мама выбирает именно белую фасоль, желательно масляную или рисовую.

Если вы используете сухую фасоль, ее нужно заранее замочить и отварить до готовности. Консервированную достаточно промыть и добавить в конце готовки.

Шаг 6. Заправьте борщ

Переложите готовую зажарку в кастрюлю и перемешайте.

Добавьте соль, сахар и немного черного молотого перца. Тщательно перемешайте и отведайте борщ. При необходимости отрегулируйте количество специй.

Измельчите укроп и петрушку, а зубчик чеснока пропустите через пресс. Добавьте все в борщ.

Оставьте блюдо кипеть на маленьком огне еще приблизительно 5 минут.

Шаг 7. Дайте борщу настояться

Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте борщ на 15-20 минут.

Мы никогда не пропускаем этот этап, ведь за время настаивания вкусы успевают лучше раскрыться.

Подавайте борщ горячим. Уже в тарелку добавить ложку сметаны и немного свежего измельченного укропа.