Домашній борщ із м'ясом та квасолею: покроковий сімейний рецепт редакторки Styler (фото)

Інгредієнти для домашнього борщу

Для приготування знадобиться п'ятилітрова каструля.

Основні інгредієнти:

Курячі стегна - 600 г;

Вода - близько 4 л;

Біла квасоля - 150 г (або 300 г готової);

Буряк - 1 шт. середнього розміру;

Картопля - 5 штук;

Морква - 1 велика;

Капуста - 1/3 плода;

Цибуля - 1 штука;

Болгарський перець - 1 штука;

Томатна паста - 2 ст. л.;

Часник - 1 зубчик;

Цукор - 1 ч. л.;

Сіль - до смаку;

Чорний мелений перець - приблизно 1/4 ч. л.;

Соняшникова олія - для засмажки (за смаком)

Петрушка та кріп - невеликий пучок;

Сметана - для подачі.

Кількість порцій: 12 (по 350 г).

Час приготування: приблизно 2 години.

Як приготувати борщ за сімейним рецептом

Крок 1. Приготуйте м'ясний бульйон

Викладіть м'ясо в каструлю, залийте холодною водою та доведіть до кипіння. Зніміть піну, що утворилася на поверхні.

Зменшіть вогонь і варіть приблизно годину, доки м'ясо не стане м'яким. Моя мама завжди приділяє цьому особливу увагу, адже саме добре проварене, ніжне м'ясо - одна з особливостей нашого сімейного борщу.

Готове м'ясо можна залишити великими порційними шматками або нарізати на дрібні. Особисто мені більше подобається другий варіант.

Крок 2. Додайте буряк і моркву

Очистіть буряк і натріть на великій тертці. Додайте його безпосередньо в киплячий бульйон.

Так само натріть моркву та покладіть у каструлю.

У нашій родині буряк і моркву не обсмажують окремо, як це часто роблять для борщу. Мама додає їх відразу до бульйону - саме так готували цю страву в нашій сім'ї.

Натерта морква для домашнього борщу (фото: Юлія Люшньова)

Крок 3. Підготуйте картоплю та капусту

Картоплю очистіть та наріжте невеликими кубиками. Варто залишати її в холодній воді, якщо не плануєте одразу додавати до борщу. Так картопля не потемніє.

Капусту тонко нашаткуйте. Орієнтовна кількість - повна глибока супова тарілка. Саме так мама зазвичай відмірює її для нашого борщу.

Додайте картоплю та капусту до бульйону. Варіть на невеликому вогні приблизно 20 хвилин, перевіряючи готовність овочів.

Якщо рідини недостатньо, долийте трохи гарячої кип'яченої води, залишаючи місце для кипіння.

Крок 4. Приготуйте томатну засмажку

Цибулю дрібно наріжте. Розігрійте на пательні невелику кількість соняшникової олії та обсмажуйте цибулю 2-3 хвилини, поки вона злегка не стане золотистою.

Окремо розведіть томатну пасту приблизно половиною чашки води та ретельно перемішайте.

Влийте томатну суміш до цибулі й готуйте ще 1-2 хвилини, помішуючи.

Крок 5. Додайте перець і квасолю

Болгарський перець очистьте від насіння та наріжте тонкою соломкою. Додайте його в борщ.

Для цього рецепта мама обирає саме білу квасолю, бажано масляну або рисову.

Якщо використовуєте суху квасолю, її потрібно заздалегідь замочити та відварити до готовності. Консервовану достатньо промити та додати наприкінці приготування.

Крок 6. Заправте борщ

Перекладіть готову засмажку в каструлю та перемішайте.

Додайте сіль, цукор і трохи чорного меленого перцю. Ретельно перемішайте та скуштуйте борщ. За потреби відрегулюйте кількість спецій.

Подрібніть кріп і петрушку, а зубчик часнику пропустіть через прес. Додайте все до борщу.

Залиште страву кипіти на невеликому вогні ще приблизно 5 хвилин.

Крок 7. Дайте борщу настоятися

Вимкніть вогонь, накрийте каструлю кришкою та залиште борщ на 15-20 хвилин.

Ми ніколи не пропускаємо цей етап, адже за час настоювання смаки встигають краще розкритися.

Подавайте борщ гарячим. Уже в тарілку додайте ложку сметани та трохи свіжого подрібненого кропу.