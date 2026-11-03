Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов

Яичная намазка

Ингредиенты:

яйца - 3 шт,

соус (майонез или другой по вашему вкусу) - 2 ст. л,

соль, черный перец и любимые специи – по вкусу.

Этапы приготовления

Отварите яйца вкрутую, охладите их и снимите скорлупу. Нарежьте небольшими кубиками яйца или воспользуйтесь специальной решеткой и переложите в миску.

Добавьте соус и специи. Я использовала сырный соус и добавила кроме соли и перца еще прованские травы. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

Готовую намазку выложите на ломтики свежего или поджаренного хлеба. По желанию можно добавить немного зеленого лука или укропа.

Нарезанные яйца кубиком (фото: Юлия Шиканова)

Сырно-чесночная намазка

Ингредиенты:

яйца - 3 шт,

плавленый сыр "Дружба" - 280 г (4 упаковки),

чеснок - 3-4 зубчика, по желанию можно добавить больше или меньше,

соус (майонез или другой по вашему вкусу) - 3 ст. л по желанию.

Этапы приготовления

Отварите яйца вкрутую, охладите, почистите и нарежьте небольшими кубиками.

Пока яйца остывают, натрите плавленый сыр на мелкой терке.

Яйца с тертым плавленым сыром (фото: Юлия Шиканова)

Чеснок пропустите через пресс. Переведите все ингредиенты в миску и тщательно перемешайте. При желании добавьте соус. Он сделает консистенцию более нежной и кремовой.

Намазку можно подавать сразу или немного охладить в холодильнике. Она хорошо сочетается с тостами, лавашем, багетом и обычным ржаным хлебом.

Яичная и сырно-чесночная намазки на тостовом хлебе (фото: Юлия Шиканова)

Содержит яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены могут зависеть от плавленого сыра и соуса.