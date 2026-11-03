Яєчна намазка та сирно-часникова закуска: два простих рецепти для ранкових канапок

Яєчна намазка

Інгредієнти:

яйця - 3 шт,

соус (майонез або інший на ваш смак) - 2 ст. л,

сіль, чорний перець та улюблені спеції - за смаком.

Етапи приготування

Відваріть яйця круто, охолодіть їх і зніміть шкаралупу. Наріжте яйця невеликими кубиками або скористайтесь спеціальною решіткою та перекладіть у миску.

Додайте соус та спеції. Я використала сирний соус та додала крім солі та перцю ще прованські трави. Ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися.

Готову намазку викладіть на скибочки свіжого або підсмаженого хліба. За бажанням можна додати трохи зеленої цибулі або кропу.

Нарізані яйця кубиком (фото: Юлія Шиканова)

Сирно-часникова намазка

Інгредієнти:

яйця - 3 шт,

плавлений сир "Дружба" - 280 г (4 упаковки),

часник - 3-4 зубчики, за бажанням можна додати більше або менше,

соус (майонез або інший на ваш смак) - 3 ст. л за бажанням.

Етапи приготування

Відваріть яйця круто, охолодіть, почистьте та наріжте невеликими кубиками.

Поки яйця вистигають, натріть плавлений сир на дрібній тертці.

Яйця з тертим плавленим сиром (фото: Юлія Шиканова)

Часник пропустіть через прес. Перекладіть усі інгредієнти в миску та ретельно перемішайте. За бажанням додайте соус. Він зробить консистенцію ніжнішою та кремовішою.

Намазку можна подавати одразу або трохи охолодити в холодильнику. Вона добре поєднується з тостами, лавашем, багетом і звичайним житнім хлібом.

Яєчна та сирково-часникова намазки на тостовому хлібі (фото: Юлія Шиканова)

Містить яйця та молочні продукти. Додаткові алергени можуть залежати від складу плавленого сиру та соусу.