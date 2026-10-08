Тыквенные пицца-бомбочки на Хэллоуин: оригинальная закуска с моцареллой (видео)
Для такой закуски не нужно придумывать сложную начинку: достаточно теста для пиццы, томатного соуса, моцареллы и ветчины. Главный эффект создает форма - готовые пицца-бомбочки напоминают маленькие тыквы.
Как приготовить пиццу в виде тыкв, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт блогерши Беатрис Сантос из Instagram.
Ингредиенты
Для пицца-бомбочек:
- тесто для пиццы - 1 лист
- томатный соус - 100 г
- моцарелла - 150 г
- ветчина - 100 г
- яйцо - 1 шт.
- листья базилика - для подачи
- соленые крендельки - для декора
- кулинарная нить - для формования.
Для соуса маринара:
- томатный соус - 150 г
- чеснок - 1 зубчик
- оливковое масло - 1 ст. л.
- соль - по вкусу.
Как приготовить
Разделите тесто для пиццы на равные части и каждую раскатайте в небольшой круг.
В центр выложите немного томатного соуса, кусочки ветчины и моцареллу. Чтобы пицца-бомбочки сохранили форму во время выпечки, начинку важно не класть чрезмерно. Соберите края теста над начинкой и хорошо защипните их, чтобы сыр не вытекал во время выпечки.
Кулинарной нитью осторожно перевяжите каждую заготовку несколько раз, формируя характерные углубления, как у тыквы. Не затягивайте нить слишком сильно, так как тесто увеличится во время выпечки.
Взбейте яйцо и смажьте поверхность заготовок. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте до золотистой корочки при температуре, рекомендованной для использованного теста.
После выпечки дайте пицца-бомбочкам немного остыть. Аккуратно снимите нить, чтобы не повредить тесто.
Для соуса налейте оливковое масло в небольшую кастрюлю, добавьте измельченный чеснок и прогрейте недолго. Добавьте томатный соус и соль, размешайте и прогрейте до однородности.
Перед подачей вставьте в каждую пицца-бомбочку небольшой кусочек соленого кренделька, чтобы он напоминал плодоножку тыквы. Украсьте базиликом и подавайте вместе с соусом маринара.
Практический совет
Для формирования тыкв лучше использовать крепкую кулинарную нить, а не обычную швейную. Перед подачей ее нужно полностью снять с готовых пицца-бомбочек.
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