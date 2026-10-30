Тыквенный штрудель с тонким хрустящим тестом: простой рецепт для духовки и аэрогриля

Хрустящее тесто и сочная ароматная начинка

Тыква отлично подходит для домашней выпечки. В сочетании с корицей, изюмом или орехами он превращается в сладкую начинку, которая хорошо подходит с тонким хрустящим тестом.

Главной особенностью этого рецепта для меня есть то, что тесто готовится только из нескольких доступных ингредиентов. Его нужно хорошо вымесить и оставить отдохнуть, чтобы потом раскатать почти до прозрачности. А если дома есть аэрогриль, большой штрудель можно заменить двумя маленькими рулетами или сделать выпечку в форме улитки - для меня этот вариант самый удобный.

Тыквенный штрудель из домашнего теста: рецепт

Ингредиенты для теста я использую следующие:

Пшеничная мука - 200 г,

Теплая вода - 100 мл,

Подсолнечное масло - 2 ст. л.,

Соль - 1/4 ч. л.,

Уксус или лимонный сок - 1 ч. л.

Для начинки:

Тыква очищенная - 360 г,

Сахар - 60 г,

Молотая корица - 1 ч. л.,

Изюм или грецкие орехи - 50 г,

Лимонный сок - 1 ст. л.,

Панировочные сухари или манная крупа - 3 ст. л..

Дополнительно советую заранее подготовить также:

Сливочное масло - 40 г,

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Как приготовить тесто для штруделя

В глубокой миске я замешиваю просеянную муку с солью. Вливаю теплую воду, подсолнечное масло и чайную ложку уксуса или лимонного сока.

Сначала перемешиваю ингредиенты ложкой, затем вымешиваю руками примерно 7-8 минут. Тесто должно стать мягким, гладким и эластичным. Оно не должно сильно липнуть в руки.

Затем формирую шарик, слегка смазываю его растительным маслом и накрываю пищевой пленкой или перевернутой миской. Оставляю на 30 минут при комнатной температуре.

Этот этап советую не пропускать, ведь за время отдыха тесто становится податливым, поэтому его будет значительно легче раскатать тонким слоем без разрывов.

Как сделать тыквенную начинку

Пока тесто отдыхает, я очищаю тыкву от кожуры и семян. Натираю мякоть на большой терке.

Добавляю сахар, корицу, лимонный сок и изюм или измельченные грецкие орехи. Тщательно перемешиваю.

Перед формовкой штруделя обязательно убираю излишнюю жидкость. Для этого перевожу начинку в сито и слегка отжимаю.

Есть еще один способ подготовить тыкву, которая особенно хорошо подходит для аэрогриля

Вместо использования сырой начинки натертую тыкву можно предварительно протушить на сковороде.

Выложите тыкву на сухую сковороду, добавьте сахар и готовьте на небольшом огне, периодически помешивая. Когда овощ станет мягче, а лишняя влага испарится, снимите сковороду с плиты.

Добавьте корицу, лимонный сок, изюм или орехи. Перед формовкой рулета полностью охладите начинку.

Благодаря такой подготовке тесто будет меньше размокать, а тыква гарантированно будет мягкой даже при более коротком времени выпекания.

Как правильно сформировать штрудель

Рабочую поверхность я обычно застилаю пергаментом или чистым кухонным полотенцем и слегка присыпаю мукой.

Выложите тесто и раскачивайте его в прямоугольник размером примерно 40 на 30 см. Пытаюсь сделать пласт максимально тонким.

Тесто нужно хорошо смазать сливочным маслом (фото: Наталия Крыжановская)

Растапливаю сливочное масло. Половиной смазываю поверхность теста, после чего равномерно распределяю панировочные сухари или манную крупу.

Они помогут впитать часть влаги, которую тыква может выделить во время выпечки.

Перед укладкой начинки тесто нужно щедро посыпать манкой (фото: Наталия Крыжановская)

Раскладываю начинку вдоль более длинного края теста, оставляя примерно 2-3 см свободного пространства по бокам.

Осторожно скручиваю края и скручиваю плотный рулет, помогая себе пергаментом или полотенцем.

Слишком много начинки выкладывать не нужно, ведь она пустит сок во время приготовления (фото: Наталия Крыжановская)

Дальнейшее приготовление зависит от того, какую технику вы используете.

Как испечь тыквенный штрудель в духовке

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Переложите сформированный рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.

Смажьте поверхность оставшимися растопленными сливочными маслами.

Выпекайте примерно 35-40 минут, пока штрудель не укроется аппетитной золотистой корочкой.

По желанию примерно посередине выпекания можно слегка смазать поверхность маслом.

Готовый штрудель извлеките из духовки и оставьте на 10 минут. После этого посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порционными кусочками.

Как приготовить тыквенный штрудель в аэрогриле

Для аэрогриля подойдет то же тесто и начинка, однако форму выпечки придется изменить.

Поскольку стандартный рулет длиной 40 см вряд ли поместится в корзину, можно воспользоваться одним из двух способов.

Первый - разделить тесто на две части и сформировать два небольших штруделя.

Второй (его выбрала я) - сделать один длинный рулет и осторожно закрутить его спиралью в форме улитки.

Для аэрогриля тесто можно выложить в форме улитки (фото: Наталия Крыжановская)

Главное, чтобы выпечка свободно помещалась в корзину, а горячий воздух мог циркулировать вокруг нее.

Температура и время приготовления:

Температура - 170-175 градусов.

Ориентировочное время - 20-30 минут.

Первая проверка готовности - через 15 минут.

Перед выпеканием советую хорошо смазать штрудель растопленным сливочным маслом.

Пергамент используйте только под рулетом. Не стоит полностью закрывать им дно корзины, поскольку это будет препятствовать циркуляции горячего воздуха.

Также не кладите пустой пергамент во время предварительного разогрева аэрогриля. Поток воздуха может приподнять бумагу к нагревательному элементу.

Через 15 минут проверьте состояние выпечки. Если верх хорошо подрумянился, но тесто еще не готово, при необходимости прикройте штрудель фольгой, надежно закрепив ее так, чтобы она не касалась нагревателя.

Приблизительно посреди приготовления можно повторно смазать поверхность маслом.

Как понять, что штрудель готов?

Я ориентируюсь не только на цвет верхней корочки. Нижняя часть рулета также должна пропектись, стать сухой и не иметь влажных участков.

Готовый штрудель в форме улитки (фото: Наталия Крыжановская)

Если вы используете сырую тыкву, проверьте также мягкость начинки. Именно поэтому для аэрогриля удобнее предварительно протушить овощ.

Что сделать, чтобы тыквенный штрудель не размок

Чаще проблемы с такой выпечкой возникают из-за избытка влаги в начинке.

Тыква во время нагревания выделяет сок, который может пропитывать тонкое тесто. Чтобы этого избежать, следует придерживаться нескольких простых правил:

Прежде всего не пропускайте этап отжима сырой тыквы. Если решили предварительно его протушить, дождитесь, пока лишняя жидкость испарится.

Не выкладывайте горячую начинку на раскатанное тесто. Она может сделать его слишком мягким, поэтому рулет будет сложно сформировать.

Обязательно используйте панировочные сухари или манку. Они создают дополнительный пласт между тестом и влажной начинкой.

И не беспокойтесь, если во время раскачки на тесте появятся небольшие разрывы. После скручивания рулета они будут почти незаметны.

Готовый штрудель в разрезе (фото: Наталия Крыжановская)

Готовый штрудель лучше всего подходит немного теплым, когда корочка еще хрустящая, а начинка остается нежной и ароматной.