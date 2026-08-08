И кетчуп не нужен: пикантный соус из смородины, идеально дополняющий мясо

Пропорции для идеального баланса вкуса

Для приготовления базовой порции соуса понадобятся простые и доступные ингредиенты. Основой станет один килограмм спелой красной смородины. Чтобы сбалансировать природную кислотность ягод, подготовьте 200–250 г сахара и одну чайную ложку соли.

Пикантность блюду обеспечат от трех до пяти зубчиков свежего чеснока, а за богатый аромат будут отвечать специи. Вам понадобится по половине чайной ложки молотого кориандра, хмели-сунели и сушеного имбиря.

Если вы предпочитаете более густую консистенцию, дополнительно возьмите две чайные ложки кукурузного крахмала и несколько ложек воды.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала нужно тщательно перебрать и промыть ягоды под проточной водой. Переложите их в глубокую кастрюлю, добавьте 100 миллилитров воды и прогрейте на среднем огне, пока смородина не станет мягкой.

После этого массу нужно тщательно перетереть через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек и жесткой кожуры, получив нежное ягодное пюре.

Верните очищенное пюре на плиту, добавьте сахар, соль и все подготовленные сухие специи. Соус нужно уваривать на небольшом огне в течение 20–30 минут, периодически помешивая.

За пять минут до готовности добавьте мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок. На этом этапе можно ввести разведенный в холодной воде крахмал для сгущения.

Готовый горячий соус остается только разлить в предварительно стерилизованные банки и герметично закрыть крышками для длительного хранения.