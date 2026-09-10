Медовик, который можно готовить заранее: 12 тонких коржей и 3 крема на выбор

Медовые коржи

Из этого количества продуктов выйдет 12 коржей диаметром 26 см.

Ингредиенты:

масло - 200 г,

мед - 200 г,

сахар - 300 г,

сода - 2 ч. л.,

яйца - 4 шт.,

мука - 1 кг.

Приготовление:

Масло, мед и сахар соедините в кастрюле и поставьте в огонь. Нагревайте, пока все ингредиенты полностью не растворятся.

Добавьте соду. Масса начнет активно увеличиваться в объеме, а примерно через 5 минут приобретет карамельный цвет. Снимите с огня и охладите.

Затем добавьте яйца и перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто.

Разделите его на части, тонко раскатайте коржи и выпекайте каждый при 180 градусах около 5 минут .

Коржи можно приготовить заранее, а затем использовать для сборки медовика.

Заварной крем - нежный и классический

Ингредиенты:

молоко - 1 л,

яйца - 4 шт.,

сахар - 200 г,

мука - 4 ст. л.,

масло - 200 г.

Приготовление:

800 мл молока поставьте на небольшой огонь. Отдельно смешайте яйца, муку и сахар, затем влейте в эту смесь оставшиеся 200 мл молока.

Добавьте яичную смесь к горячему молоку и варите на плите, постоянно перемешивая, до появления первых пузырьков.

Снимите крем с огня, добавьте масло и перемешайте. Накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться.

Сметанный крем - самый простой вариант

Если не хочется долго варить крем, можно приготовить сметанный.

Ингредиенты:

сметана - 800 г,

сахарная пудра - 150 г.

Просто соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте до однородности. Крем готов.

Карамельный крем - для более насыщенного вкуса

Ингредиенты:

вареное сгущенку - 500 г,

крем-сырь - 800 г.

Соедините вареную сгущенку с крем-сыром и взбейте миксером до однородной консистенции.

Готовые коржи перемажьте выбранным кремом, сложите один на один и оставьте медовик пропитаться. После этого торт можно подавать на стол.

Приятного аппетита!