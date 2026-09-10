Медовик, который можно готовить заранее: 12 тонких коржей и 3 крема на выбор
Домашний медовик - десерт, который требует немного времени на подготовку, но этот рецепт поможет разделить процесс на несколько этапов. Коржи можно испечь заранее, а когда захочется торта, останется только приготовить крем и собрать десерт.
Styler со ссылкой на видео со страницы "Готовим с Катюшкой" в Facebook делится рецептом медовника из тонких медовых коржей и сразу тремя вариантами крема - заварным, сметанным и карамельным.
Медовые коржи
Из этого количества продуктов выйдет 12 коржей диаметром 26 см.
Ингредиенты:
- масло - 200 г,
- мед - 200 г,
- сахар - 300 г,
- сода - 2 ч. л.,
- яйца - 4 шт.,
- мука - 1 кг.
Приготовление:
Масло, мед и сахар соедините в кастрюле и поставьте в огонь. Нагревайте, пока все ингредиенты полностью не растворятся.
Добавьте соду. Масса начнет активно увеличиваться в объеме, а примерно через 5 минут приобретет карамельный цвет. Снимите с огня и охладите.
Затем добавьте яйца и перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто.
Разделите его на части, тонко раскатайте коржи и выпекайте каждый при 180 градусах около 5 минут .
Коржи можно приготовить заранее, а затем использовать для сборки медовика.
Заварной крем - нежный и классический
Ингредиенты:
- молоко - 1 л,
- яйца - 4 шт.,
- сахар - 200 г,
- мука - 4 ст. л.,
- масло - 200 г.
Приготовление:
800 мл молока поставьте на небольшой огонь. Отдельно смешайте яйца, муку и сахар, затем влейте в эту смесь оставшиеся 200 мл молока.
Добавьте яичную смесь к горячему молоку и варите на плите, постоянно перемешивая, до появления первых пузырьков.
Снимите крем с огня, добавьте масло и перемешайте. Накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться.
Сметанный крем - самый простой вариант
Если не хочется долго варить крем, можно приготовить сметанный.
Ингредиенты:
- сметана - 800 г,
- сахарная пудра - 150 г.
Просто соедините сметану с сахарной пудрой и перемешайте до однородности. Крем готов.
Карамельный крем - для более насыщенного вкуса
Ингредиенты:
- вареное сгущенку - 500 г,
- крем-сырь - 800 г.
Соедините вареную сгущенку с крем-сыром и взбейте миксером до однородной консистенции.
Готовые коржи перемажьте выбранным кремом, сложите один на один и оставьте медовик пропитаться. После этого торт можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
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