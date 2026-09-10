Медівник, який можна готувати заздалегідь: 12 тонких коржів і 3 креми на вибір

Медові коржі

Із цієї кількості продуктів вийде 12 коржів діаметром 26 см.

Інгредієнти:

масло - 200 г,

мед - 200 г,

цукор - 300 г,

сода - 2 ч. л.,

яйця - 4 шт.,

борошно - 1 кг.

Приготування:

Масло, мед і цукор з'єднайте в каструлі та поставте на вогонь. Нагрівайте, поки всі інгредієнти повністю не розчиняться.

Додайте соду. Маса почне активно збільшуватися в об'ємі, а приблизно через 5 хвилин набуде карамельного кольору. Зніміть із вогню та охолодіть.

Після цього додайте яйця й перемішайте. Поступово всипте борошно та замісіть тісто.

Розділіть його на частини, тонко розкачайте коржі та випікайте кожен при 180 градусах близько 5 хвилин.

Коржі можна приготувати заздалегідь, а потім використати для складання медівника.

Заварний крем - ніжний і класичний

Інгредієнти:

молоко - 1 л,

яйця - 4 шт.,

цукор - 200 г,

борошно - 4 ст. л.,

масло - 200 г.

Приготування:

800 мл молока поставте на маленький вогонь. Окремо змішайте яйця, борошно та цукор, потім влийте до цієї суміші решту 200 мл молока.

Додайте яєчну суміш до гарячого молока та варіть на плиті, постійно перемішуючи, до появи перших бульбашок.

Зніміть крем із вогню, додайте масло та перемішайте. Накрийте плівкою в контакт і залиште охолоджуватися.

Сметанний крем - найпростіший варіант

Якщо не хочеться довго варити крем, можна приготувати сметанний.

Інгредієнти:

сметана - 800 г,

цукрова пудра - 150 г.

Просто з'єднайте сметану з цукровою пудрою та перемішайте до однорідності. Крем готовий.

Карамельний крем - для більш насиченого смаку

Інгредієнти:

варене згущене молоко - 500 г,

крем-сир - 800 г.

З'єднайте варене згущене молоко з крем-сиром і збийте міксером до однорідної консистенції.

Готові коржі перемажте обраним кремом, складіть один на один і залиште медівник просочитися. Після цього торт можна подавати до столу.

Смачного!