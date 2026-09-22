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Главная Вкусно Как приготовить сочные куриные котлетки с ананасом и сыром: видеорецепт от диетолога Радостной
Вкусно 22 сентября 2026, 18:57

Как приготовить сочные куриные котлетки с ананасом и сыром: видеорецепт от диетолога Радостной

Есть одна деталь, которую не стоит пропускать, если хотите идеальную корочку
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Что приготовить из куриного филе (фото: Styler)
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Диетолог Виктория Радостная показала, как приготовить необычные котлетки из куриного филе, которые получаются сочными и хорошо держат форму. Блюдо готовится просто, а особый вкус ему добавляют дополнительные ингредиенты.

Styler со ссылкой на видео в ее Instagram рассказывает, как это сделать.

Какие ингредиенты нужны

Для приготовления куриных котлеток вам понадобятся:

  • 900 г куриного филе
  • 150 г твердого сыра
  • 200 г консервированного ананаса
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сметаны
  • 2-3 ст. л. муки, желательно цельнозерновой
  • соль и черный молотый перец - по вкусу.

Как приготовить куриные котлетки с ананасом

Сначала куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Не обязательно измельчать его до состояния фарша - именно кусочки мяса помогут сделать котлетки сочными и текстурными.

Консервированный ананас хорошо отожмите от лишней жидкости и нарежьте небольшими кусочками. Это немаловажный этап, ведь избыток сока может сделать котлетную массу слишком жидкой.

Сыр натрите на крупной терке или нарежьте маленькими кубиками. Оба варианта подойдут - все зависит от того, какую текстуру готовых котлет вы хотите получить.

В глубокой миске соедините куриное филе, ананас и сыр. Добавьте яйца, сметану и муку. Посолите и поперчите по вкусу, после чего кропотливо перемешайте все ингредиенты.

Накройте миску и поставьте ее в холодильник примерно на 1-2 часа. За это время масса станет плотнее, благодаря чему котлетки будет легче формировать, а во время жарки они будут лучше держать форму.

Как правильно пожарить котлетки

Хорошо разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. По желанию их можно готовить без добавления растительного масла, как в этом рецепте.

Выкладывайте подготовленную массу на сковороду ложкой, формируя аккуратные котлетки. Жарьте их на среднем огне по бокам до появления золотистой корочки.

Важно не делать огонь слишком сильным: куриное мясо должно полностью приготовиться внутри, а сыр и ананас не должны подгореть.

Главный секрет сочных котлет

Ананас следует максимально хорошо отжать от жидкости. Именно лишний сок может сделать массу водянистой, из-за чего котлетки будут распадаться на сковороде и будут плохо подрумяниваться.

Также не следует пропускать этап охлаждения массы. Если дать ей постоять в холодильнике 1-2 часа, она станет погуще, и сформировать котлетки будет гораздо проще.

Готовые котлетки можно подавать горячими в качестве самостоятельного блюда или дополнить свежими овощами, салатом или любимым гарниром.

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