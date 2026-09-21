rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса
Вкусно 21 сентября 2026, 08:12

Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса

Владислав Мицкевич показал, как приготовить домашнее кимчи из пекинской капусты с кочудяном, имбирем и соевым соусом
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Рецепт кимчи из пекинской капусты (фото: Styler)
Поделиться:

Кимчи из пекинской капусты – простой рецепт острой корейской закуски от шеф-повара Владислава Мицкевича из "МастерШеф". Для заправки он употребляет кочудян, чеснок, имбирь, соевый соус и хондаши заместо рыбного соуса.

Как приготовить кимчи без рыбного соуса, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт Мицкевича в Instagram.

Как приготовить кимчи из пекинской капусты

Для рецепта Мицкевича понадобятся два кочана пекинской капусты. Сначала нужно хорошо просолить капусту и оставить на несколько часов. После этого ее промывают от излишней соли и хорошо отжимают.

Для заправки нужно смешать измельченный чеснок, свежий имбирь, кочудян, пасту для кимчи, соевый соус, хондаши, сахар и обыкновенное масло. Затем к смеси добавляют нарезанный зеленый лук.

Готовой заправкой нужно тщательно перемешать капусту, чтобы она постепенно покрылась специями и соусом. После этого кимчи переводят в чистую банку ферментации.

Мицкевич отмечает, что оставлял капусту при комнатной температуре примерно в сутки, но советует дать ей ферментироваться около двух суток. После этого банку нужно переставить в холодильник.

Ингредиенты

  • 2 кочана пекинской капусты
  • соль - по вкусу
  • 5–6 зубчиков чеснока
  • кочудян - по вкусу
  • паста для кимчи - по вкусу
  • 2–3 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. хондаши
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. обыкновенного масла
  • свежий имбирь - по вкусу
  • зеленый лук - по вкусу.

В традиционных рецептах кимчи используют острый корейский перец, чеснок, имбирь, зеленый лук и рыбный соус или другие ингредиенты для насыщенного вкуса. Конкретный состав может отличаться в зависимости от рецепта.

Читайте также Скорпионам - новый этап, Львам - лидерство: таро-прогноз на 21 сентября 21 сентября 2026, 06:07 Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз 20 сентября 2026, 20:08 От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью 20 сентября 2026, 18:37 Запеченный хек: быстрый рецепт ароматной рыбы со специями и соевым маринадом 20 сентября 2026, 17:21
Больше интересного
Люди Герои "Холостяка" сейчас: как живут и с кем встречаются Цымбалюк, Терен и Топольский 20 сентября 2026, 16:03
Тренды Трендовый маникюр осени-2026: цветочные, пастельные и яркие дизайны для вдохновения 20 сентября 2026, 14:41
Люди День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели 20 сентября 2026, 13:34
Гороскопы Не доверяйте им лишнего: Близнецы и Водолеи больше всего любят сплетничать 20 сентября 2026, 12:00
Полезное Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства 20 сентября 2026, 11:14