Рецепт синнабонов

За основу я взяла классический принцип приготовления булочек с корицей от BBC Good Food, но для своей версии выбрала другие пропорции ингредиентов и способ формирования.

Мне нравится, когда синнабоны получаются не слишком сухими, а внутри хорошо ощущаются корица и сливочное масло. Поэтому особое внимание уделяю консистенции теста, количеству начинки и времени выпекания.

Для этого рецепта стоит учитывать несколько моментов:

Количество: 12 больших булочек.

Время приготовления: примерно 3 часа с учетом подъема теста.

Температура выпекания: 180 градусов.

Время в духовке: примерно 25-30 минут.

Ингредиенты для домашних синнабонов

Для дрожжевого теста:

Пшеничная мука - 500 г

Молоко - 250 мл

Сухие дрожжи - 7 г

Сахар - 70 г

Яйцо - 1 шт.

Сливочное масло - 70 г

Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

Сливочное масло - 80 г

Сахар - 120 г

Молотая корица - 2 ст. л.

Для сливочного крема по желанию:

Сливочный сыр - 150 г

Сахарная пудра - 60 г

Сливочное масло - 30 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Как приготовить классические синнабоны с корицей

Готовлю основу для дрожжевого теста

Сначала немного подогреваю молоко. Оно должно быть теплым, примерно 35-38 градусов, но не горячим.

В глубокую миску наливаю молоко, добавляю сухие дрожжи и столовую ложку сахара из общего количества. Все перемешиваю и оставляю примерно на 10-15 минут.

Если использую активные сухие дрожжи, за это время на поверхности должна появиться пенная шапочка. Это означает, что дрожжи начали работать.

Дрожжевая основа для приготовления синнабонов (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Замешиваю тесто и оставляю его подниматься

К молочной смеси добавляю яйцо, оставшийся сахар, соль и растопленное сливочное масло, которое успело немного остыть.

Постепенно всыпаю просеянную муку и начинаю замешивать тесто. Сначала это удобно делать ложкой, а затем руками.

Вымешиваю примерно 10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Оно может немного липнуть к рукам, поэтому не стоит добавлять слишком много муки.

Готовое тесто перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте примерно на 60-90 минут.

Дрожжевое тесто под пищевой пленкой (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

За это время оно должно увеличиться в объеме примерно вдвое. После этого осторожно обминаю его руками.

Подготовленное тесто для домашних синнабонов (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Раскатываю тесто и добавляю начинку с корицей

Рабочую поверхность слегка присыпаю мукой и раскатываю тесто в большой прямоугольник толщиной примерно 5 мм.

Отдельно смешиваю сахар с молотой корицей.

Сливочное масло для начинки заранее достаю из холодильника, чтобы оно стало мягким. Равномерно смазываю им поверхность теста, оставляя небольшую свободную полоску возле одного края.

Сверху распределяю смесь сахара и корицы.

Тесто с начинкой (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Формирую синнабоны

Начиная с длинного края, постепенно сворачиваю тесто в плотный рулет. Стараюсь делать это аккуратно, чтобы начинка оставалась внутри, а слои не разрывались.

После этого разрезаю рулет на 12 примерно одинаковых частей. Для этого можно использовать острый нож или кулинарную нить.

Заготовки выкладываю на противень с пергаментом срезом вверх. Оставляю между ними немного места, ведь во время выпекания булочки увеличатся.

Сформированные синнабоны перед выпеканием (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Накрываю противень полотенцем и оставляю еще примерно на 25-35 минут, чтобы тесто повторно поднялось.

Выпекаю до золотистой корочки

Духовку предварительно разогреваю до 180 градусов в режиме «верх-низ» без конвекции.

Ставлю противень с синнабонами на средний уровень и выпекаю примерно 25-30 минут.

Готовность определяю по золотистой поверхности и хорошо пропеченной середине. Если верх начинает быстро темнеть, в конце выпекания можно прикрыть булочки фольгой.

После духовки оставляю синнабоны немного остыть. В этот момент они особенно ароматные, ведь корица и сливочное масло хорошо ощущаются даже без дополнительного крема.

Готовые домашние синнабоны с корицей (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Чем можно смазать готовые синнабоны

Я оставила свои булочки без крема, но при желании их можно дополнить нежной сливочно-сырной глазурью.

Для этого смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и ванильный сахар. Все взбейте до однородной консистенции.

Готовым кремом смажьте еще теплые, но не горячие синнабоны. Так глазурь немного размягчится и равномерно покроет поверхность.

Если не хочется готовить крем, можно просто посыпать синнабоны сахарной пудрой.

Аллергены: пшеница (глютен), молоко и молочные продукты, яйца.

Что поможет сделать синнабоны мягкими и пышными

Не добавляйте лишнюю муку. Тесто для синнабонов должно оставаться мягким. Если сделать его слишком плотным, после выпекания булочки могут быть сухими.

Дайте тесту хорошо подняться. Не стоит ориентироваться только на время. В прохладном помещении дрожжам может понадобиться больше времени.

Не используйте холодное масло для начинки. Мягкое масло легче распределяется по тесту, а сахар с корицей лучше удерживаются внутри рулета.

Не передерживайте булочки в духовке. Как только они хорошо подрумянились и пропеклись, их стоит доставать.

Подавайте синнабоны теплыми. Именно так лучше всего ощущаются аромат корицы и нежная текстура теста.