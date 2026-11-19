Рецепт сінабонів

За основу я взяла класичний принцип приготування булочок із корицею від BBC Good Food, але для своєї версії обрала інші пропорції інгредієнтів та спосіб формування.

Мені подобається, коли сінабони виходять не надто сухими, а всередині добре відчуваються кориця та вершкове масло. Тому особливу увагу приділяю консистенції тіста, кількості начинки та часу випікання.

Для цього рецепта варто врахувати кілька моментів:

Кількість: 12 великих булочок.

Час приготування: приблизно 3 години з урахуванням підйому тіста.

Температура випікання: 180 градусів.

Час у духовці: приблизно 25-30 хвилин.

Інгредієнти для домашніх сінабонів

Для дріжджового тіста:

Пшеничне борошно - 500 г

Молоко - 250 мл

Сухі дріжджі - 7 г

Цукор - 70 г

Яйце - 1 шт.

Вершкове масло - 70 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

Вершкове масло - 80 г

Цукор - 120 г

Мелена кориця - 2 ст. л.

Для вершкового крему за бажанням:

Вершковий сир - 150 г

Цукрова пудра - 60 г

Вершкове масло - 30 г

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Як приготувати класичні сінабони з корицею

Готую основу для дріжджового тіста

Спочатку трохи підігріваю молоко. Воно має бути теплим, приблизно 35-38 градусів, але не гарячим.

У глибоку миску наливаю молоко, додаю сухі дріжджі та столову ложку цукру із загальної кількості. Усе перемішую та залишаю приблизно на 10-15 хвилин.

Якщо використовую активні сухі дріжджі, за цей час на поверхні має з'явитися пінна шапочка. Це означає, що дріжджі почали працювати.

Дріжджова основа для приготування сінабонів (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Замішую тісто та залишаю його підніматися

До молочної суміші додаю яйце, решту цукру, сіль і розтоплене вершкове масло, яке встигло трохи охолонути.

Поступово всипаю просіяне борошно та починаю замішувати тісто. Спочатку це зручно робити ложкою, а потім руками.

Вимішую приблизно 10 хвилин, поки тісто не стане гладеньким та еластичним. Воно може трохи липнути до рук, тому не варто додавати занадто багато борошна.

Готове тісто перекладаю в миску, накриваю харчовою плівкою та залишаю в теплому місці приблизно на 60-90 хвилин.

Дріжджове тісто під харчовою плівкою (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

За цей час воно має збільшитися в об'ємі приблизно вдвічі. Після цього обережно обминаю його руками.

Підготовлене тісто для домашніх сінабонів (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Розкачую тісто та додаю коричну начинку

Робочу поверхню злегка присипаю борошном і розкачую тісто у великий прямокутник завтовшки приблизно 5 мм.

Окремо змішую цукор із меленою корицею.

Вершкове масло для начинки заздалегідь дістаю з холодильника, щоб воно стало м'яким. Рівномірно змащую ним поверхню тіста, залишаючи невелику вільну смужку біля одного краю.

Зверху розподіляю суміш цукру та кориці.

Тісто з начинкою (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Формую сінабони

Починаючи з довшого краю, поступово скручую тісто в щільний рулет. Намагаюся робити це акуратно, щоб начинка залишалася всередині, а шари не розривалися.

Після цього розрізаю рулет на 12 приблизно однакових частин. Для цього можна використовувати гострий ніж або кулінарну нитку.

Заготовки викладаю на деко з пергаментом зрізом догори. Залишаю між ними трохи місця, адже під час випікання булочки збільшаться.

Сформовані сінабони перед випіканням (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Накриваю деко рушником і залишаю ще приблизно на 25-35 хвилин, щоб тісто повторно піднялося.

Випікаю до золотистої скоринки

Духовку попередньо розігріваю до 180 градусів у режимі «верх-низ» без конвекції.

Ставлю деко із сінабонами на середній рівень і випікаю приблизно 25-30 хвилин.

Готовність визначаю за золотистою поверхнею та добре пропеченою серединою. Якщо верх починає швидко темніти, наприкінці випікання можна прикрити булочки фольгою.

Після духовки залишаю сінабони трохи охолонути. У цей момент вони особливо ароматні, адже кориця та вершкове масло добре відчуваються навіть без додаткового крему.

Готові домашні сінабони з корицею (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Чим можна змастити готові сінабони

Я залишила свої булочки без крему, але за бажанням їх можна доповнити ніжною вершково-сирною глазур'ю.

Для цього змішайте м'яке вершкове масло із цукровою пудрою, додайте вершковий сир та ванільний цукор. Усе збийте до однорідної консистенції.

Готовим кремом змастіть ще теплі, але не гарячі сінабони. Так глазур трохи розм'якшується та рівномірно покриває поверхню.

Якщо не хочеться готувати крем, можна просто присипати сінабони цукровою пудрою.

Алергени: пшениця (глютен), молоко та молочні продукти, яйця.

Що допоможе зробити сінабони м'якими та пухкими

Не додавайте зайвого борошна. Тісто для сінабонів має залишатися м'яким. Якщо зробити його занадто щільним, після випікання булочки можуть бути сухими.

Дайте тісту добре піднятися. Не варто орієнтуватися лише на час. У прохолодному приміщенні дріжджам може знадобитися більше часу.

Не використовуйте холодне масло для начинки. М'яке масло легше розподіляється по тісту, а цукор із корицею краще тримаються всередині рулету.

Не перетримуйте булочки в духовці. Щойно вони добре підрум'янилися та пропеклися, їх варто діставати.

Подавайте сінабони теплими. Саме так найкраще відчуваються аромат кориці та ніжна текстура тіста.