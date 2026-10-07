Курица, грибы и плавленый сыр: рецепт соленого Наполеона на праздник и просто так

Ингредиенты для коржей

Из этого количества теста выйдет примерно 8 тонких коржей диаметром около 18,5 см:

сливочное масло - 250 г

мука - 350 г

ледяная газировка - 75 мл

яичные желтки - 2 шт.

уксус - 1 ст. л.

Перед началом приготовления масло и воду нужно хорошо охладить. Именно холод помогает сохранить нужную структуру слоеного теста.

Ингредиенты для начинки

куриная грудка - 1 шт.

яйца - 3 шт.

плавленые сырки - 2 шт.

грибы - примерно 250-300 г

лук - 1 шт.

соль - по вкусу

черный перец - по вкусу

зелень - по вкусу

масло - для жарки.

Ингредиенты для соуса

сметана

майонез

укроп - по вкусу.

Важный момент : соуса лучше не жалеть. Именно он поможет лепешкам хорошо пропитаться, поэтому каждый лист следует щедро смазывать перед тем, как выкладывать начинку.

Как приготовить тесто

Как отмечает автор страницы "Сладкая мастерская" в Facebook, сначала нужно просеять муку в большую миску. Затем холодное сливочное масло натереть на большой терке прямо в муку.

Быстро перетрите масло с мукой руками, чтобы образовалась неоднородная крошка. Долго вымешивать массу не нужно - достаточно, чтобы масло более или менее равномерно распределилось.

В отдельной емкости смешайте желтки, ледяную газировку и уксус. Влейте смесь в муку с маслом и быстро соберите все в один комок.

Разделите тесто на 8 примерно одинаковых частей - ориентировочно по 85 г каждая. Сформируйте шарики, накройте их пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 1 час.

Как выпекать тонкие коржи

Доставайте тесто из холодильника по одному шарику. Каждую порцию раскатывайте между двумя листами пергамента до тонкого пласта.

Вырежьте круг диаметром примерно 20 см. Во время выпечки корж немного уменьшится, поэтому готовый диаметр составит около 18,5 см.

Обязательно проколите тесто вилкой по всей поверхности. Это поможет коржам не слишком подниматься во время выпечки.

Выпекайте коржи в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5-7 минут, пока они не станут золотистыми. Готовые коржи полностью охладите.

Если не хочется тратить время на домашнее тесто, можно взять готовое замороженное слоеное. Его нужно разморозить, нарезать на одинаковые пласты или квадраты и выпекать в соответствии с инструкцией на упаковке.

Как приготовить начинку

Как отмечает в Threads пользователь Алена Шуляк, начинку для Наполеона можно сделать не только сладкой, но и соленой.

Куриную грудку отварите до готовности, охладите и нарежьте небольшими кубиками. Посолите по вкусу.

Три яйца сварите вкрутую, охладите и разомните вилкой. Добавьте два плавленых сырка, немного соли, черного перца и измельченной зелени. Перемешайте.

Грибы нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите и вместе с грибами обжарьте на небольшом количестве подсолнечного масла до готовности. Посолите и поперчите по вкусу, после чего охладите.

Для соуса смешайте сметану и майонез в пропорции 1:1. Добавьте измельченный укроп и хорошо перемешайте.

Как собрать соленый Наполеон

Когда все коржи и начинки остынут, можно переходить к сборке.

Положите первый корж на тарелку и обильно смажьте его соусом. Не делайте пласт слишком тонким: от достаточного количества соуса зависит, насколько нежным и сочным получится готовый торт.

Сверху выложите курицу и накройте следующим коржом. Снова нанесите соус, после чего добавьте следующую начинку.

Чередуйте слои с курицей, яично-сырной массой и жареными грибами. Каждый корж обязательно смазывайте соусом, чтобы он не остался сухим.

Последний корж также смажьте соусом.

Главный секрет - дайте торту хорошо пропитаться

Когда Наполеон будет собран, накройте его пищевой пленкой. Сверху поставьте небольшой груз - например, тарелку или другой плоский предмет соответствующего веса.

Это поможет коржам плотнее прижаться друг к другу, а соусу - равномерно пропитать все слои.

Поставьте торт в холодильник как минимум на несколько часов. За это время коржи станут мягче, а все вкусы хорошо соединятся.

После пропитки снимите пленку, а бока и верх Наполеона обсыпьте крошкой из остатков испеченного теста.

Как подавать

Перед подачей соленый Наполеон можно украсить свежим укропом, грибами или другой зеленью.

Лучше всего нарезать его после того, как он хорошо настоялся. Тогда слои будут держать форму, а сам торт будет нежным, сочным и будет иметь приятную хрустящую текстуру.