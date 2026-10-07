Курка, гриби та плавлений сир: рецепт солоного Наполеона на свято і просто так

Інгредієнти для коржів

Із цієї кількості тіста вийде приблизно 8 тонких коржів діаметром близько 18,5 см:

вершкове масло - 250 г

борошно - 350 г

крижана газована вода - 75 мл

яєчні жовтки - 2 шт.

оцет - 1 ст. л.

Перед початком приготування масло та воду потрібно добре охолодити. Саме холод допомагає зберегти потрібну структуру листкового тіста.

Інгредієнти для начинки

куряча грудка - 1 шт.

яйця - 3 шт.

плавлені сирки - 2 шт.

гриби - приблизно 250-300 г

цибуля - 1 шт.

сіль - за смаком

чорний перець - за смаком

зелень - за смаком

олія - для смаження.

Інгредієнти для соусу

сметана

майонез

кріп - за смаком.

Важливий момент: соусу краще не шкодувати. Саме він допоможе коржам добре просочитися, тому кожен лист варто щедро змащувати перед тим, як викладати начинку.

Як приготувати тісто

Як зазначає автор сторінки "Солодка майстерня" у Facebook, спочатку треба просіяти борошно у велику миску. Потім холодне вершкове масло натерти на великій тертці прямо в борошно.

Швидко перетріть масло з борошном руками, щоб утворилася неоднорідна крихта. Довго вимішувати масу не потрібно - достатньо, щоб масло більш-менш рівномірно розподілилося.

В окремій ємності змішайте жовтки, крижану газовану воду та оцет. Влийте суміш до борошна з маслом і швидко зберіть усе в одну грудку.

Розділіть тісто на 8 приблизно однакових частин - орієнтовно по 85 г кожна. Сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.

Як випікати тонкі коржі

Діставайте тісто з холодильника по одній кульці. Кожну порцію розкачуйте між двома аркушами пергаменту до тонкого пласта.

Виріжте коло діаметром приблизно 20 см. Під час випікання корж трохи зменшиться, тому готовий діаметр становитиме близько 18,5 см.

Обов'язково проколіть тісто виделкою по всій поверхні. Це допоможе коржу не надто підніматися під час випікання.

Випікайте коржі у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 5-7 хвилин, доки вони не стануть золотавими. Готові коржі повністю охолодіть.

Якщо не хочеться витрачати час на домашнє тісто, можна взяти готове заморожене листкове. Його потрібно розморозити, нарізати на однакові пласти або квадрати та випікати відповідно до інструкції на упаковці.

Як приготувати начинку

Як зазначає в Threads користувачка Альона Шуляк, начинку для Наполеона можна зробити не тільки солодкою, а й солоною.

Курячу грудку відваріть до готовності, охолодіть і наріжте невеликими кубиками. Посоліть за смаком.

Три яйця зваріть круто, охолодіть і розімніть виделкою. Додайте два плавлені сирки, трохи солі, чорного перцю та подрібненої зелені. Перемішайте.

Гриби наріжте невеликими шматочками. Цибулю подрібніть і разом із грибами обсмажте на невеликій кількості олії до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком, після чого охолодіть.

Для соусу змішайте сметану та майонез у пропорції 1:1. Додайте подрібнений кріп і добре перемішайте.

Як зібрати солоний Наполеон

Коли всі коржі та начинки охолонуть, можна переходити до складання.

Покладіть перший корж на тарілку й щедро змастіть його соусом. Не робіть шар занадто тонким: від достатньої кількості соусу залежить, наскільки ніжним і соковитим вийде готовий торт.

Зверху викладіть курку та накрийте наступним коржем. Знову нанесіть соус, після чого додайте наступну начинку.

Чергуйте шари з куркою, яєчно-сирною масою та смаженими грибами. Кожен корж обов'язково змащуйте соусом, щоб він не залишився сухим.

Останній корж також змастіть соусом.

Головний секрет - дайте торту добре просочитися

Коли Наполеон зібраний, накрийте його харчовою плівкою. Зверху поставте невеликий вантаж - наприклад, тарілку або інший плаский предмет відповідної ваги.

Це допоможе коржам щільніше притиснутися один до одного, а соусу - рівномірно просочити всі шари.

Поставте торт у холодильник щонайменше на кілька годин. За цей час коржі стануть м'якшими, а всі смаки добре поєднаються.

Після просочування зніміть плівку, а боки та верх Наполеона обсипте крихтою із залишків випеченого тіста.

Як подавати

Перед подачею солоний Наполеон можна прикрасити свіжим кропом, грибами або іншою зеленню.

Найкраще нарізати його вже після того, як він добре настоявся. Тоді шари триматимуть форму, а сам торт буде ніжним, соковитим і матиме приємну хрустку текстуру.