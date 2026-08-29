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Вкусно 29 августа 2026, 11:07

Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут

Даже очень простые ингредиенты можно превратить в необычайно вкусное блюдо.
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Простая идея для вкусного домашнего ужина (фото сгенерированное ИИ)
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Если привычное куриное филе уже надоело, есть простой способ подать его совсем по-новому - достаточно добавить несколько доступных ингредиентов и отправить все в духовку.

Styler со ссылкой на рецепт фудблогерки Анастасии Симашко рассказывает, как приготовить сочную курочку под аппетитной творожно-овощной шапкой.

Ингредиенты

Для этого блюда понадобятся простые продукты, легко найти в магазине. Основу составляет куриное филе, а сочную сырно-овощную шапку готовят из помидора, болгарского перца и сыра.

Что из продуктов нужно подготовить:

  • куриное филе - 1 шт.;
  • болгарский перец - 1/2 шт.;
  • помидор - 1/2 шт.;
  • твердый сыр - 50 г;
  • майонез - 1 ст. л.;
  • крахмал - 1 ч. л. с горкой;
  • мука - для панировки;
  • соль - по вкусу;
  • черный перец - по вкусу.

Готовим курочку

Куриное филе разрежьте вдоль двух стейков. Каждый кусочек слегка отбейте, после чего посолите и поперчите.

Подготовленное мясо обваляйте в муке и выложите на противень.

Болгарский перец и помидор мелко нашинкуйте. Твердый сыр натрите на терке.

Соедините овощи и творог, добавьте майонез и крахмал. Тщательно перемешайте массу.

Выложите творожно-овощную смесь сверху на каждый кусочек куриного филе, равномерно распределяя ее по поверхности.

Запекаем 20 минут

Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку. Запекайте курицу примерно 20 минут, пока творожная шапка не станет золотистой.

Простой рецепт вкусного блюда (фото сгенерированное ИИ)

Готовое филе получается сочным внутри, а сверху покрывается аппетитной творожно-овощной корочкой. Такое блюдо можно подавать сразу после духового шкафа с любимым гарниром или свежими овощами.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как быстро приготовить вкусные картофельные блины с сыром - блюдо получается ароматным и очень сытным.

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