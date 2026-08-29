Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут

Ингредиенты

Для этого блюда понадобятся простые продукты, легко найти в магазине. Основу составляет куриное филе, а сочную сырно-овощную шапку готовят из помидора, болгарского перца и сыра.

Что из продуктов нужно подготовить:

куриное филе - 1 шт.;

болгарский перец - 1/2 шт.;

помидор - 1/2 шт.;

твердый сыр - 50 г;

майонез - 1 ст. л.;

крахмал - 1 ч. л. с горкой;

мука - для панировки;

соль - по вкусу;

черный перец - по вкусу.

Готовим курочку

Куриное филе разрежьте вдоль двух стейков. Каждый кусочек слегка отбейте, после чего посолите и поперчите.

Подготовленное мясо обваляйте в муке и выложите на противень.

Болгарский перец и помидор мелко нашинкуйте. Твердый сыр натрите на терке.

Соедините овощи и творог, добавьте майонез и крахмал. Тщательно перемешайте массу.

Выложите творожно-овощную смесь сверху на каждый кусочек куриного филе, равномерно распределяя ее по поверхности.

Запекаем 20 минут

Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку. Запекайте курицу примерно 20 минут, пока творожная шапка не станет золотистой.

Простой рецепт вкусного блюда (фото сгенерированное ИИ)

Готовое филе получается сочным внутри, а сверху покрывается аппетитной творожно-овощной корочкой. Такое блюдо можно подавать сразу после духового шкафа с любимым гарниром или свежими овощами.

Приятного аппетита!