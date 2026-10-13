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Главная Вкусно Куриные "бомбочки" с сыром: рецепт фуд-блогерши и собственный вариант редактора Styler
Вкусно 13 октября 2026, 16:27

Куриные "бомбочки" с сыром: рецепт фуд-блогерши и собственный вариант редактора Styler

Куриные шарики с сыром, помидорами и укропом можно запечь в духовке, а для хрустящей корочки использовать измельченные чипсы
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Панировочные сухари можно заменить измельченными чипсами (коллаж: Styler)
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Золотистые куриные бомбочки с тягучей творожной начинкой станут вкусной альтернативой привычным котлетам. Готовятся в духовке, а панировку можно разнообразить измельченными чипсами.

Как приготовить куриные "бомбочки" по рецепту кулинарной блогерши Дарьи Карпинской и как это блюдо, но с другой начинкой и панировкой, готовила редактор Юлия Шиканова - читайте в материале Styler.

Куриные "бомбочки" с творожной начинкой

Ингредиенты на 2-3 штуки:

  • 400-450 г куриного фарша
  • 100 г твердого сыра
  • 1 помидор
  • 1 плавленый сырок
  • 2 ст. л. крем-сыра с зеленью
  • свежий укроп
  • соль и черный перец по вкусу
  • панировочные сухари

Приготовление

Куриный фарш посолите, поперчите и перемешайте до однородной массы.

Твердый и плавленый творог натрите, помидор нарежьте мелкими кубиками, укроп мелко порубите. Добавьте крем-сыр, соль и перец, перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

Разделите фарш и начинку на 2-3 части. Выложите фарш на пищевую пленку, разровняйте тонким слоем, примерно 5 миллиметров толщиной. В центр положите начинку и сформуйте шарики. Снимите пленку.

Обваляйте шарики в панировочных сухарях и выложите на противень с пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут до готовности курятины и золотистой корочки.

Моя адаптированная версия

Ингредиенты на 2-3 штуки:

  • 400-450 г куриного фарша
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г творога 0%
  • 2 ст. л. крем-сыра
  • свежий укроп
  • соль и черный перец по вкусу
  • 75 грамм чипсов, вместо панировочных сухарей

Приготовление остается таким же: кисломолочный сыр переминаем вилкой для рассыпчатости и избегания комков, твердый сыр натираем и перемешиваем все с кремом и укропом до однородности массы. Разделите фарш и начинку на 2-3 части. Фарш разравниваем тонким слоем по пленке, формируем шарик.

Вместо панировочных сухарей я использовала измельченные чипсы. Вы можете выбрать любой вкус чипсов, но я бы рекомендовала выбрать просто с солью или со вкусом сыра, чтобы панировка не перебивала вкус куриных бомбочек. Также учтите соленость чипсов, прежде чем добавлять специи в фарш.

Чипсы до и после измельчения (фото: Styler, Юлия Шиканова)

Чтобы измельчить чипсы, высыпьте их в миску и перебейте любым удобным способом. Легче всего и быстро это сделать с помощью блендера, но если у вас его нет - то подойдет прес для пюре, молоток для отбивания мяса или же, как сделала я - просто разминала кулачком в перчатке, чтобы не пораниться острыми краями чипсов. По такому же принципу можно панировать котлеты, этот метод был протестирован и на жарке тоже.

Я пробовала смешивать измельченные чипсы с яйцом перед панировкой, но результат мне не понравился: крошка размокла, а желаемой хрустящей корочки не получилось. Поэтому использую ее сухой.

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