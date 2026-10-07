Квашеный перец на зиму с чесноком и укропом: простой рецепт с пропорциями на литр воды
Квашеный перец - простая домашняя заготовка, не требующая сложного маринада. Овощи оставляют в соленом рассоле, добавляют чеснок и зелень, а дальше ждут, пока произойдет естественная ферментация. В результате перец приобретает характерную кислинку и насыщенный аромат. А приготовить такую закуску можно из нескольких ингредиентов.
Styler со ссылкой на видео со страницы tanya_akopyan_recepty в Instagram покажет, как правильно заквасить перец, сколько держать его в рассоле и на что обратить внимание во время ферментации.
Какой перец лучше всего взять
Для этого способа советуют брать светлый, белый перец. Красные и оранжевые сорта этого рецепта не используют.
Овощи нужно перебрать, хорошо вымыть и подготовить к закладке. Важно, чтобы перец был без признаков порчи, поврежденных или подгнивших участков.
Подготовленный перец плотно складывают в соответствующую емкость. Между овощами раскладывают чеснок и зеленый укроп - они придают заготовке выразительный аромат.
Рассол готовится только из двух ингредиентов
Для квашения требуется простой соленый раствор.
На 1 литр воды:
- 3 столовые ложки соли;
- чеснок - по вкусу;
- зеленый укроп - по вкусу.
Соль нужно растворить в воде, после чего залить перец пересолом. Жидкость должна покрывать овощи.
Сверху устанавливают фитиль. Он нужен, чтобы перец оставался погруженным в рассол, а не контактировал с воздухом на поверхности.
Сколько квасить перец
В обычных условиях процесс занимает примерно 10-14 дней. Однако это не совсем фиксированный термин.
Если в помещении прохладно ферментация может проходить медленнее, поэтому перцу может потребоваться больше времени. Лучше ориентироваться на его состояние, аромат и вкус, а не только на количество дней.
Во время квашения заготовку следует периодически проверять. Перец должен оставаться погруженным в рассол.
Если на поверхности появилась пленка
Именно на этом этапе следует быть внимательными. Если на поверхности рассола образовалась пленка или появились другие признаки порчи, не следует просто перемешивать ее и продолжать хранить заготовку.
В такой ситуации в рецепте советуют заменить рассол на новый, переложить перец в чистые банки и закрыть их капроновыми крышками.
Готовый квашеный перец можно подавать как холодную закуску, добавлять в гарниры, мясные блюда или использовать для разнообразия осеннего и зимнего меню.
Приятного аппетита!
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