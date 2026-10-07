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Вкусно 07 октября 2026, 13:24

Квашеный перец на зиму с чесноком и укропом: простой рецепт с пропорциями на литр воды

Для этой домашней заготовки не нужен уксус - только перец, простой соленый рассол, чеснок и свежая зелень
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Квашеный перец с чесноком и укропом (фото: Styler)
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Квашеный перец - простая домашняя заготовка, не требующая сложного маринада. Овощи оставляют в соленом рассоле, добавляют чеснок и зелень, а дальше ждут, пока произойдет естественная ферментация. В результате перец приобретает характерную кислинку и насыщенный аромат. А приготовить такую закуску можно из нескольких ингредиентов.

Styler со ссылкой на видео со страницы tanya_akopyan_recepty в Instagram покажет, как правильно заквасить перец, сколько держать его в рассоле и на что обратить внимание во время ферментации.

Какой перец лучше всего взять

Для этого способа советуют брать светлый, белый перец. Красные и оранжевые сорта этого рецепта не используют.

Овощи нужно перебрать, хорошо вымыть и подготовить к закладке. Важно, чтобы перец был без признаков порчи, поврежденных или подгнивших участков.

Подготовленный перец плотно складывают в соответствующую емкость. Между овощами раскладывают чеснок и зеленый укроп - они придают заготовке выразительный аромат.

Рассол готовится только из двух ингредиентов

Для квашения требуется простой соленый раствор.

На 1 литр воды:

  • 3 столовые ложки соли;
  • чеснок - по вкусу;
  • зеленый укроп - по вкусу.

Соль нужно растворить в воде, после чего залить перец пересолом. Жидкость должна покрывать овощи.

Сверху устанавливают фитиль. Он нужен, чтобы перец оставался погруженным в рассол, а не контактировал с воздухом на поверхности.

Сколько квасить перец

В обычных условиях процесс занимает примерно 10-14 дней. Однако это не совсем фиксированный термин.

Если в помещении прохладно ферментация может проходить медленнее, поэтому перцу может потребоваться больше времени. Лучше ориентироваться на его состояние, аромат и вкус, а не только на количество дней.

Во время квашения заготовку следует периодически проверять. Перец должен оставаться погруженным в рассол.

Если на поверхности появилась пленка

Именно на этом этапе следует быть внимательными. Если на поверхности рассола образовалась пленка или появились другие признаки порчи, не следует просто перемешивать ее и продолжать хранить заготовку.

В такой ситуации в рецепте советуют заменить рассол на новый, переложить перец в чистые банки и закрыть их капроновыми крышками.

Готовый квашеный перец можно подавать как холодную закуску, добавлять в гарниры, мясные блюда или использовать для разнообразия осеннего и зимнего меню.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусный запеченный перец в баночках на зиму.

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