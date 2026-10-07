rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно Квашений перець на зиму з часником і кропом: простий рецепт з пропорціями на літр води
Смачно 07 жовтня 2026, 13:24

Квашений перець на зиму з часником і кропом: простий рецепт з пропорціями на літр води

Для цієї домашньої заготовки не потрібен оцет - лише перець, простий солоний розсіл, часник і свіжа зелень
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Квашений перець із часником і кропом (фото: Styler)
Поділитися:

Квашений перець - проста домашня заготівля, яка не потребує складного маринаду. Овочі залишають у солоному розсолі, додають часник і зелень, а далі чекають, поки відбудеться природна ферментація. У результаті перець набуває характерної кислинки та насиченого аромату. А приготувати таку закуску можна з кількох доступних інгредієнтів.

Styler з посиланням на відео зі сторінки tanya_akopyan_recepty в Instagram покаже, як правильно заквасити перець, скільки тримати його в розсолі та на що звернути увагу під час ферментації.

Який перець найкраще взяти

Для цього способу радять брати світлий, білий перець. Червоні та помаранчеві сорти для цього рецепта не використовують.

Овочі потрібно перебрати, добре вимити й підготувати до закладання. Важливо, щоб перець був без ознак псування, пошкоджених або підгнилих ділянок.

Підготовлений перець щільно складають у відповідну ємність. Між овочами розкладають часник і зелений кріп - вони додають заготівлі виразного аромату.

Розсіл готується лише з двох інгредієнтів

Для квашення потрібен простий солоний розчин.

На 1 літр води:

  • 3 столові ложки солі;
  • часник - за смаком;
  • зелений кріп - за смаком.

Сіль потрібно розчинити у воді, після чого залити розсолом перець. Рідина має покривати овочі.

Зверху встановлюють гніт. Він потрібен для того, щоб перець залишався зануреним у розсіл, а не контактував із повітрям на поверхні.

Скільки квасити перець

У звичайних умовах процес займає приблизно 10-14 днів. Однак це не абсолютно фіксований термін.

Якщо в приміщенні прохолодно, ферментація може проходити повільніше, тому перцю може знадобитися більше часу. Краще орієнтуватися на його стан, аромат і смак, а не лише на кількість днів.

Під час квашення заготовку варто періодично перевіряти. Перець має залишатися зануреним у розсіл.

Якщо на поверхні з'явилася плівка

Саме на цьому етапі варто бути уважними. Якщо на поверхні розсолу утворилася плівка або з'явилися інші ознаки псування, не варто просто перемішувати її та продовжувати зберігати заготовку.

У такій ситуації в рецепті радять замінити розсіл на новий, перекласти перець у чисті банки та закрити їх капроновими кришками.

Готовий квашений перець можна подавати як холодну закуску, додавати до гарнірів, м'ясних страв або використовувати для різноманіття осіннього та зимового меню.

Смачного!

Раніше ми розповідали про те, як приготувати смачний запечений перець у баночках на зиму.

Читайте також Переможець "Україна має талант" Марко Сердинський розповів, куди витратить призові 200 тисяч гривень 07 жовтня 2026, 13:01 Пластикові вікна перед холодами: коли вмикати "зимовий режим", а коли міняти ущільнювачі 07 жовтня 2026, 12:34 Козоріг, Скорпіон чи Діва: з яким знаком Зодіаку найскладніше жити 07 жовтня 2026, 12:00 Разом понад 18 років: Віктор Бронюк показав нове фото з дружиною Тетяною 07 жовтня 2026, 11:29
Більше цікавого
Тренди Не тренди й не кількість: стилістка Крівіцька назвала головні правила формування базового гардеробу 07 жовтня 2026, 10:47
Гороскопи Походження імені Марія: давня біблійна історія, значення та інші цікаві факти 07 жовтня 2026, 10:04
Смачно Курка, гриби та плавлений сир: рецепт солоного Наполеона на свято і просто так 07 жовтня 2026, 09:21
Корисне Як очистити пральну машину: правила догляду за барабаном, лотком і фільтром 07 жовтня 2026, 08:48
Люди Українець знайшов на флешці із секонд-хенду чужі весільні фото: тепер шукає британську родину 07 жовтня 2026, 08:03