Квашений перець на зиму з часником і кропом: простий рецепт з пропорціями на літр води

Який перець найкраще взяти

Для цього способу радять брати світлий, білий перець. Червоні та помаранчеві сорти для цього рецепта не використовують.

Овочі потрібно перебрати, добре вимити й підготувати до закладання. Важливо, щоб перець був без ознак псування, пошкоджених або підгнилих ділянок.

Підготовлений перець щільно складають у відповідну ємність. Між овочами розкладають часник і зелений кріп - вони додають заготівлі виразного аромату.

Розсіл готується лише з двох інгредієнтів

Для квашення потрібен простий солоний розчин.

На 1 літр води:

3 столові ложки солі;

часник - за смаком;

зелений кріп - за смаком.

Сіль потрібно розчинити у воді, після чого залити розсолом перець. Рідина має покривати овочі.

Зверху встановлюють гніт. Він потрібен для того, щоб перець залишався зануреним у розсіл, а не контактував із повітрям на поверхні.

Скільки квасити перець

У звичайних умовах процес займає приблизно 10-14 днів. Однак це не абсолютно фіксований термін.

Якщо в приміщенні прохолодно, ферментація може проходити повільніше, тому перцю може знадобитися більше часу. Краще орієнтуватися на його стан, аромат і смак, а не лише на кількість днів.

Під час квашення заготовку варто періодично перевіряти. Перець має залишатися зануреним у розсіл.

Якщо на поверхні з'явилася плівка

Саме на цьому етапі варто бути уважними. Якщо на поверхні розсолу утворилася плівка або з'явилися інші ознаки псування, не варто просто перемішувати її та продовжувати зберігати заготовку.

У такій ситуації в рецепті радять замінити розсіл на новий, перекласти перець у чисті банки та закрити їх капроновими кришками.

Готовий квашений перець можна подавати як холодну закуску, додавати до гарнірів, м'ясних страв або використовувати для різноманіття осіннього та зимового меню.

Смачного!