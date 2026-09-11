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Вкусно 11 сентября 2026, 16:17

Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот

Любимая ачма может быть гораздо проще, если вместо теста взять обычный лаваш
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ленивая ачма из лаваша из сулугуни и кисломолочным сыром (фото: Styler)
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Если хочется сытной творожной выпечки, но нет времени долго работать с тестом, этот вариант точно стоит попробовать. Лаваш, сулугуни и кисломолочный творог превращаются в нежную запеканку с румяной корочкой.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Кулинария Симончук" в Facebook делится простым рецептом, для которого понадобится всего несколько доступных ингредиентов.

Что нужно для ачмы

Для приготовления понадобится круглая форма диаметром 21-22 см.

Ингредиенты:

  • лаваш - 350 г,
  • сыр сулугуни - 300 г,
  • кисломолочный творог - 350 г,
  • яйца - 4 шт.,
  • молоко - 300 мл.

Как приготовить

Сначала натрите сулугуни и смешайте его с творогом. Отдельно взбейте яйца с молоком до однородной смеси.

Лаваш нарежьте или порвите на кусочки. Выкладывайте его в форму, чередуя с сырной начинкой, а затем равномерно залейте яично-молочной смесью.

Выпекайте ачму в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, до появления румяной корочки и полной готовности. Точный процесс приготовления автор показала в видео.

Готовой ачме стоит дать несколько минут постоять после духовки - так её будет удобнее нарезать на порции.

Приятного аппетита!

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить нежные рогалики с вишневой начинкой.

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