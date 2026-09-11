Лінива ачма з лаваша: простий рецепт сирної запіканки без зайвого клопоту
Якщо хочеться ситної сирної випічки, але немає часу довго працювати з тістом, цей варіант точно варто спробувати. Лаваш, сулугуні та кисломолочний сир перетворюються на ніжну запіканку з рум'яною скоринкою.
Styler з посиланням на відео зі сторінки "Кулінарія Симончук" у Facebook ділиться простим рецептом, для якого знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів.
Що потрібно для ачми
Для приготування знадобиться кругла форма діаметром 21-22 см.
Інгредієнти:
- лаваш - 350 г,
- сир сулугуні - 300 г,
- кисломолочний сир - 350 г,
- яйця - 4 шт.,
- молоко - 300 мл.
Як приготувати
Спочатку натріть сулугуні та змішайте його з кисломолочним сиром. Окремо збийте яйця з молоком до однорідної суміші.
Лаваш наріжте або порвіть на шматочки. Викладайте його у форму, чергуючи з сирною начинкою, а потім рівномірно залийте яєчно-молочною сумішшю.
Випікайте ачму в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин, до появи рум’яної скоринки та повної готовності.
Точний процес приготування авторка показала у відео.
Готовій ачмі варто дати кілька хвилин постояти після духовки - так її буде зручніше нарізати на порції.
Смачного!
Раніше ми вже розповідали, як приготувати ніжні рогалики з вишневою начинкою.