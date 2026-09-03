"Ленивый" пирог "1 стакан": простой рецепт ароматной домашней выпечки

Как приготовить пирог "1 стакан"

Этот рецепт особенно удобен тем, что основные ингредиенты берутся в одинаковом количестве. Мука, манка, кефир и сахар - по одному стакану. К ним останется добавить яйца, немного растительного масла, соду и любимую начинку.

Ингредиенты:

1 стакан муки,

1 стакан манки,

1 стакан кефира или простокваши,

1 стакан сахара,

3 яйца,

3 столовых ложки масла,

½ чайной ложки соды,

Также приготовьте любимые ягоды или фрукты для начинки.

Приготовление

Все ингредиенты теста смешайте в миске до однородной консистенции.

Готовое тесто перелейте в форму для выпечки. Сверху выложите ягоды или фрукты. Для этого пирога автор использовала сливы.

Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку - время приготовления может отличаться.

Готовый пирог достаньте из духовки, дайте немного охладиться и подавайте к чаю.

Этот рецепт легко менять в зависимости от сезона: со сливами он получается ароматным и с легкой кислинкой, а с другими фруктами или ягодами будет совсем другой вкус.

Приятного аппетита!