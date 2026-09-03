"Лінивий" пиріг "1 стакан": простий рецепт ароматної домашньої випічки

Як приготувати пиріг "1 стакан"

Цей рецепт особливо зручний тим, що основні інгредієнти беруться в однаковій кількості. Борошно, манка, кефір і цукор - по одній склянці. До них залишиться додати яйця, трохи олії, соду та улюблену начинку.

Інгредієнти:

1 стакан борошна,

1 стакан манки,

1 стакан кефіру або кислого молока,

1 стакан цукру,

3 яйця,

3 столові ложки олії,

½ чайної ложки соди,

Також підготуйте улюблені ягоди або фрукти для начинки.

Приготування

Усі інгредієнти для тіста змішайте в мисці до однорідної консистенції.

Готове тісто перелийте у форму для випікання. Зверху викладіть ягоди або фрукти. Для цього пирога авторка використала сливи.

Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку - час приготування може відрізнятися.

Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути та подавайте до чаю.

Цей рецепт легко змінювати залежно від сезону: зі сливами він виходить ароматним і з легкою кислинкою, а з іншими фруктами чи ягодами матиме зовсім інший смак.

Смачного!