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Смачно 03 вересня 2026, 09:21

"Лінивий" пиріг "1 стакан": простий рецепт ароматної домашньої випічки

Усі основні інгредієнти відміряються однією склянкою
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Пиріг "1 стакан" зі сливами - простий рецепт домашньої випічки (колаж: Styler)
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Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне до чаю, спробуйте пиріг "1 стакан". Для нього не потрібно довго відміряти інгредієнти - достатньо звичайної склянки. А начинку можна змінювати залежно від сезону: додавати ягоди, яблука, груші, сливи чи інші улюблені фрукти.

Styler з посиланням на блогерку Оленку Мартинюк поділиться цим чудовим рецептом.

Як приготувати пиріг "1 стакан"

Цей рецепт особливо зручний тим, що основні інгредієнти беруться в однаковій кількості. Борошно, манка, кефір і цукор - по одній склянці. До них залишиться додати яйця, трохи олії, соду та улюблену начинку.

Інгредієнти:

  • 1 стакан борошна,
  • 1 стакан манки,
  • 1 стакан кефіру або кислого молока,
  • 1 стакан цукру,
  • 3 яйця,
  • 3 столові ложки олії,
  • ½ чайної ложки соди,
  • Також підготуйте улюблені ягоди або фрукти для начинки.

Приготування

Усі інгредієнти для тіста змішайте в мисці до однорідної консистенції.

Готове тісто перелийте у форму для випікання. Зверху викладіть ягоди або фрукти. Для цього пирога авторка використала сливи.

Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку - час приготування може відрізнятися.

Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути та подавайте до чаю.

Цей рецепт легко змінювати залежно від сезону: зі сливами він виходить ароматним і з легкою кислинкою, а з іншими фруктами чи ягодами матиме зовсім інший смак.

Смачного!

Раніше ми розповідали, як приготувати "лінивий" сирник, який вразить усіх ваших знайомих своїм ефектним виглядом.

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