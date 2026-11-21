Какие ингредиенты я подготовила

Для этого торта я взяла два вида печенья - молочное и шоколадное. Они чередуются с заварным кремом, который я готовлю из молока, яиц, сахара и сливочного масла. А кокосовая стружка придаст особый вкус.

Для приготовления торта мне понадобились:

шоколадное печенье - 400 г;

молочное печенье - 300 г.

Для заварного крема:

молоко - 800 мл;

яйца - 3 шт.;

сахар - 1 стакан;

кукурузный крахмал - 1 ст. л.;

ванильный сахар - 10 г;

сливочное масло - 100 г;

кокосовая стружка - 100 г.

Как я готовила заварной крем

Сначала я разбила три яйца в глубокую миску, добавила сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешала венчиком, чтобы он равномерно распределился в яичной массе.

Затем всыпала кукурузный крахмал и снова хорошо перемешала, растирая комочки. После этого постепенно влила молоко, продолжая работать венчиком, чтобы смесь стала однородной.

Перелила ее в кастрюлю с толстым дном и поставила на медленный огонь.

Варила, постоянно помешивая венчиком и не забывая проводить им по дну и стенкам кастрюли, чтобы крем не пригорел. Когда масса заметно загустела, сняла ее с плиты.

К горячему крему добавила сливочное масло и перемешала, пока оно полностью не растопилось. В конце всыпала кокосовую стружку, еще раз хорошо перемешала и накрыла пищевой пленкой в контакт.

Как я собирала торт из печенья

Когда крем остыл, я перешла к формированию десерта. На дно формы выложила немного крема - так первый слой печенья лучше держится.

Сверху разместила один ряд молочного печенья и смазала заварным кремом. Следующим слоем выложила шоколадное печенье и снова покрыла кремом.

Далее повторяла эти действия, чередуя молочное и шоколадное печенье. Также есть интересный вариант сборки: можно выкладывать оба вида печенья в шахматном порядке. Тогда на срезе готового торта образуется необычный узор.

После формирования я оставила торт в холодильнике, чтобы печенье пропиталось кремом, а слои стали более плотными. Такой десерт удобно приготовить заранее и подать к чаю, когда он хорошо остынет.

Так выглядит готовый тортик в разрезе (фото: Наталия Крыжановская)

Что следует учесть

Поскольку крем готовится из молока и яиц, готовый торт нужно хранить в холодильнике. По рекомендациям Министерства сельского хозяйства США (USDA), скоропортящиеся блюда не стоит оставлять при комнатной температуре дольше чем на два часа. Потому после приготовления и охлаждения десерт лучше своевременно поставить в холодильник.

Какие аллергены содержат этот десерт

В составе торта есть несколько распространенных пищевых аллергенов. Речь идет о пшеничной муке в печенье - она содержит глютен , а молоко и сливочное масло относятся к молочным продуктам. Яйца входят также в состав заварного крема.

По информации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), злаки с глютеном, молоко и яйца входят в перечень 14 основных групп аллергенов, которые должны быть указаны на маркировке продуктов.

Перед приготовлением людям с пищевой аллергией следует тщательно проверить состав обоих видов печенья и других готовых ингредиентов. В них могут быть дополнительные аллергены, например, соя или орехи.

"Ленивый" тортик получается вкусным, сытным и в меру сладким (фото: Наталия Крыжановская)

Приятного аппетита!