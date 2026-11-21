Які інгредієнти я підготувала

Для цього торта я взяла два види печива - молочне та шоколадне. Вони чергуються із заварним кремом, який я готую з молока, яєць, цукру та вершкового масла. А кокосова стружка додасть особливого смаку.

Для приготування торта мені знадобилися:

шоколадне печиво - 400 г;

молочне печиво - 300 г.

Для заварного крему:

молоко - 800 мл;

яйця - 3 шт.;

цукор - 1 склянка;

кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л.;

ванільний цукор - 10 г;

вершкове масло - 100 г;

кокосова стружка - 100 г.

Як я готувала заварний крем

Спочатку я розбила три яйця в глибоку миску, додала цукор і ванільний цукор. Ретельно перемішала вінчиком, щоб він рівномірно розподілився в яєчній масі.

Потім всипала кукурудзяний крохмаль і знову добре перемішала, розтираючи грудочки. Після цього поступово влила молоко, продовжуючи працювати вінчиком, щоб суміш стала однорідною.

Перелила її в каструлю з товстим дном та поставила на повільний вогонь.

Варила, постійно помішуючи вінчиком і не забуваючи проводити ним по дну та стінках каструлі, щоб крем не пригорів. Коли маса помітно загуснула, зняла її з плити.

До гарячого крему додала вершкове масло й перемішала, доки воно повністю не розтопилося. Наприкінці всипала кокосову стружку та ще раз усе добре перемішала та накрила харчовою плівкою в контакт.

Як я збирала торт із печива

Коли крем охолов, я перейшла до формування десерту. На дно форми виклала трохи крему - так перший шар печива краще тримається.

Зверху розмістила один ряд молочного печива та змастила його заварним кремом. Наступним шаром виклала шоколадне печиво й знову покрила кремом.

Далі повторювала ці дії, чергуючи молочне та шоколадне печиво. Також є цікавий варіант складання: можна викладати обидва види печива в шаховому порядку. Тоді на зрізі готового торта утвориться незвичний візерунок.

Після формування я залишила торт у холодильнику, щоб печиво просочилося кремом, а шари стали більш щільними. Такий десерт зручно приготувати заздалегідь і подати до чаю, коли він добре охолоне.

Так виглядає готовий тортик у розрізі (фото: Наталя Крижанівська)

Що варто врахувати

Оскільки крем готується з молока та яєць, готовий торт потрібно зберігати в холодильнику. За рекомендаціями Міністерства сільського господарства США (USDA), страви, які швидко псуються, не варто залишати за кімнатної температури довше ніж на дві години. Тому після приготування та охолодження десерт краще своєчасно поставити в холодильник.

Які алергени містить цей десерт

У складі торта є кілька доволі поширених харчових алергенів. Йдеться про пшеничне борошно в печиві - воно містить глютен, а молоко та вершкове масло належать до молочних продуктів. Яйця також входять до складу заварного крему.

За інформацією Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), злаки з глютеном, молоко та яйця входять до переліку 14 основних груп алергенів, які мають бути зазначені на маркуванні продуктів.

Перед приготуванням людям із харчовою алергією варто уважно перевірити склад обох видів печива та інших готових інгредієнтів. У них можуть бути додаткові алергени, наприклад соя або горіхи.

"Лінивий" тортик виходить смачним, ситним і в міру солодким (фото: Наталя Крижанівська)

Смачного!