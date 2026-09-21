Маковые булочки из творога: рецепт без дрожжей с пошаговым видео

Маковые булочки из творога без дрожжей

Ингредиенты на 8 булочек:

700 г творога 5%

1 яйцо + 1 желток

200 г пшеничной муки

1 белок + 1 ст. л. молока для смазывания

2 ч. л. разрыхлителя (без горки)

1-2 пачки готовой маковой начинки

щепотка соли

миндальные хлопья, измельченные орехи или сухой мак для посыпки

1 ст. л. муки для раскатывания.

Приготовление

Творог, яйцо, желток и щепотку соли взбейте погружным блендером до однородной массы.

Просейте муку вместе с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое тесто. Не вымешивайте его долго.

Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Равномерно смажьте маковой начинкой и сверните в рулет.

Разрежьте рулет пополам, затем каждую половину еще пополам и снова пополам. Так получится 8 одинаковых кусочков.

Выложите булочки на противень, смажьте смесью белка и молока. Посыпьте миндальными хлопьями, орехами или сухим маком.

Выпекайте 35-40 минут при 180°C в режиме "верх-низ".