Маковые булочки из творога: рецепт без дрожжей с пошаговым видео
Мягкое творожное тесто, щедрый слой маковой начинки и румяная корочка - эти булочки готовятся без дрожжей и получаются особенно нежными.
Styler со ссылкой на видео в Instagram кулинарной блогерши Culinary Muse рассказывает, как приготовить булочки с маком.
Маковые булочки из творога без дрожжей
Ингредиенты на 8 булочек:
- 700 г творога 5%
- 1 яйцо + 1 желток
- 200 г пшеничной муки
- 1 белок + 1 ст. л. молока для смазывания
- 2 ч. л. разрыхлителя (без горки)
- 1-2 пачки готовой маковой начинки
- щепотка соли
- миндальные хлопья, измельченные орехи или сухой мак для посыпки
- 1 ст. л. муки для раскатывания.
Приготовление
Творог, яйцо, желток и щепотку соли взбейте погружным блендером до однородной массы.
Просейте муку вместе с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое тесто. Не вымешивайте его долго.
Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Равномерно смажьте маковой начинкой и сверните в рулет.
Разрежьте рулет пополам, затем каждую половину еще пополам и снова пополам. Так получится 8 одинаковых кусочков.
Выложите булочки на противень, смажьте смесью белка и молока. Посыпьте миндальными хлопьями, орехами или сухим маком.
Выпекайте 35-40 минут при 180°C в режиме "верх-низ".
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