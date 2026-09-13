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Главная Вкусно Медовые ореховые конфеты: простой десерт к чаю только из трех основных ингредиентов
Вкусно 13 сентября 2026, 16:23

Медовые ореховые конфеты: простой десерт к чаю только из трех основных ингредиентов

Никакого сложного теста или длинного выпекания - только орехи, мед и немного сливочного масла
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Медовые ореховые конфеты (фото: Styler)
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Аромат поджаренных орехов, натуральная сладость меда и нежный сливочный вкус - из этих простых продуктов получаются домашние конфеты, напоминающие ореховую халву. Готовятся они без духовки, а после охлаждения легко нарезаются на порционные кусочки.

Styler со ссылкой на видео Alina Thymbalista в Facebook делится рецептом полезного десерта, которые легко приготовить дома без выпечки.

Как приготовить конфеты

Для этого десерту понадобятся простые продукты, а количество меда можно слегка изменить в зависимости от того, насколько сладкие конфеты вы любите.

Ингредиенты:

  • грецкие орехи - 200 г,
  • мед - 70 г,
  • сливочное масло - 20 г.

Приготовление конфет - простой алгоритм действий

Сначала поджарьте орехи на сухой сковороде или в духовке до золотистого цвета. Затем дайте им полностью остыть.

Охлажденные орехи пропустите через мясорубку. Добавьте мед и 20 г растопленного сливочного масла, после чего хорошо перемешайте до густой однородной массы.

Форму застелите пергаментом или пищевой пленкой. Выложите ореховую смесь, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник на 1-2 часа .

Когда масса хорошо застынет, извлеките ее из формы и нарежьте небольшими кубиками.

Как сделать десерт еще вкуснее

Готовые ореховые кусочки можно оставить такими, как есть или дополнительно обвалять в какао, кокосовой стружке или даже в измельченных орехах.

Хранить конфеты лучше в холодильнике, особенно если на кухне тепло. Перед подачей их можно достать на несколько минут - тогда ореховая масса станет мягче.

Приятного аппетита!

Раньше мы делились простым рецептом вкусных блинчиков с нежным заварным кремом.

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