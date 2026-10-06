Морковный торт в стиле Starbucks: рецепт с крем-сыром и корицей (видео)

Ингредиенты

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Для теста:

натертая морковь - 300 г

яйца - 4 шт.

растительное масло - 100 мл

сахар - 100 г

мука - 200 г

разрыхлитель - 2 ч. л.

корица - 2 ч. л.

тыквенные семена или орехи - 70 г

изюм - 70 г.

Для крема:

крем-творог - 270 г

сливочное масло - 70 г

сахарная пудра - 150 г

лимонный сок - 1 ст. л.

Для украшения готового десерта понадобятся орехи.

Как приготовить

В большой миске смешайте натертую морковь, яйца, растительное масло и сахар.

Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Добавьте тыквенные семена или орехи и изюм. Быстро перемешайте, чтобы все ингредиенты объединились.

Переложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом, и разровняйте поверхность.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: после прокалывания середины лепешки на ней не должно оставаться сырого теста.

Дайте лепешку полностью остыть, после чего разрежьте ее горизонтально на две части.

Для крема соедините крем-творог, мягкое сливочное масло, сахарную пудру и лимонный сок. Взбейте миксером до однородной смеси.

На нижний корж нанесите часть крема и накройте вторым. Оставшуюся часть крема распределите сверху и украсьте готовый торт орехами.

Что учесть, чтобы морковный торт удался