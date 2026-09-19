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Главная Вкусно Нежное печенье на майонезе: простой рецепт к чаю за 20 минут
Вкусно 19 сентября 2026, 18:35

Нежное печенье на майонезе: простой рецепт к чаю за 20 минут

Мягкое внутри, румяное снаружи и с очень простым составом - такое домашнее печенье легко приготовить без сложных ингредиентов.
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Домашнее печенье на майонезе с орехами и шоколадом (фото: Styler)
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К этому печенью можно добавить любимую начинку или оставить его классическим - в любом случае оно получается нежным и рассыпчатым. Тесто хорошо подходит и для обыкновенного печенья, и для варианта с орехами, шоколадом или джемом.

Styler делится простым рецептом нежного домашнего печенья на майонезе.

Как приготовить печенье на майонезе

Для теста понадобятся простые продукты, легко найти дома.

Ингредиенты:

  • яйца - 2 шт.;
  • сахар -180-200 г;
  • майонез - 200 г;
  • кукурузный крахмал - 2 ст. л.;
  • мука - 400-450 г;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • ванильный сахар - по вкусу;
  • соль - щепотка;
  • орехи, шоколад или джем - по желанию.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Добавьте майонез и размешайте до однородности.

Всыпьте кукурузный крахмал и разрыхлитель.

Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое тесто. Количество муки может немного отличаться, поэтому не следует добавлять ее все сразу.

Сформируйте печенье желаемой формы. При желании добавьте орехи, кусочки шоколада или джем.

Выложите печенье на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.

Если печенье получилось тонким, оно приготовится побыстрее, поэтому за ним лучше следить после первых 10-15 минут. Оно должно стать слегка золотистым.

Приятного аппетита!

Ранее Styler рассказывал о простом домашнем "тортике", который готовится без сложной выпечки и лишних хлопот.

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