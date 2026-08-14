Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства

Какие продукты нужно подготовить

Для этого вкусности вам понадобятся:

200 г куриного филе (можно копченого),

3 яйца,

2 плавленые сырки,

1 кисло-сладкое яблоко,

чеснок,

майонез,

соль.

Незабываемый вкус и простота в приготовлении

Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и разберите на волокна. Яйца сварите вкрутую.

Зубчик - два чеснока добавьте к майонезу, которым будете смазывать салат - он придаст легкой пикантности.

Яблоко, яйца и плавленые сырки натрите на терке. Если сырки слишком мягкие, положите их на несколько минут в морозилку.

Выкладывайте слоями: курица - майонез - яблоко - яйца - майонез - плавленый сырок .

Главный секрет "Пушка" в том, чтобы не "прессовать" слои. Именно рыхлая, легкая текстура дала салату его название.

Не торопитесь подавать

Поставьте салат в холодильник хотя бы на час, чтобы он "настоялся". За это время слои пропитаются, а яблоко добавит легкую кислинку, которая хорошо балансирует сытную курицу, яйца и сыр.

Это тот случай, когда "олдскульный" рецепт совсем не означает "скучный" .

Простой состав и знакомый вкус - именно то, что нужно для домашнего застолья.

А какой ваш любимый с детства салат?