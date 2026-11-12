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Главная Вкусно Онигири с тунцом и крем-сыром: как приготовить японскую закуску даже без света
Вкусно 12 ноября 2026, 06:43

Онигири с тунцом и крем-сыром: как приготовить японскую закуску даже без света

Сытное блюдо, которое можно сделать с панировкой или без нее
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Онигири в панировке панко (коллаж: Styler)
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Когда свет появляется всего на несколько часов, хочется использовать это время с пользой и приготовить что-то вкуснее обычного бутерброда. Эти онигири - именно такой вариант: сытный рис с тунцом и крем-сыром, завернутый в нори. А если успеете воспользоваться аэрогрилем, можно сделать еще и хрустящую панировку.

Как приготовить онигири без электроэнергии, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Онигири

Ингредиенты:

Для онигири

  • Рис - 170 г
  • Крем-сыр - 60 г
  • Тунец в собственном соке - 100 г
  • Майонез - 1 ст. л.
  • Листья норы - 3 штуки
  • Черный перец - по вкусу
  • Соль - для варки риса

Для панировки

  • Сухари панко - 50 г
  • Яйцо - 1 шт.

Приготовление

Для этого рецепта я сначала промыла, а затем отварила рис до готовности в подсоленной воде.

Пока рис немного остывает, приготовим начинку. Разомните тунец вилкой, добавьте майонез и черный перец. По желанию можно добавить другие излюбленные специи.

К еще теплому рису добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Я использую именно такой способ для того, чтобы рис был клейким.

Когда готовы рис и начинка, возьмите лист нори, выложите часть риса и сформируйте основу нужной формы. В центр положите тунцевую начинку, накройте ее еще одним слоем риса и заверните нори. Можно делать треугольники, квадратики или кружочки. Я сделала квадратные.

Способ выкладки начинки (фото: Юлия Шиканова)

Если все же хочется сделать блюдо горячим, то взбейте яйцо, окуните в него каждую заготовку, а затем обваляйте в панко, хорошо прижимая сухари пальцами.

Выложите онигири в аэрогриль и готовьте 10 минут при температуре 180 градусов.

Готовое блюдо без панировки (фото: Юлия Шиканова)

Блюдо содержит рыбу, молочные продукты, яйца и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от состава майонеза и панко.

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