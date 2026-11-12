Онiгірі з тунцем і крем-сиром: як приготувати японську закуску навіть без світла

Онігірі

Інгредієнти:

Для онігірі

Рис - 170 г

Крем-сир - 60 г

Тунець у власному соку - 100 г

Майонез - 1 ст. л.

Листи норі - 3 штуки

Чорний перець - за смаком

Сіль - для варіння рису

Для панірування

Сухарі панко - 50 г

Яйце - 1 шт.

Приготування

Для цього рецепту я спочатку промила, а потім відваріла рис до готовності в підсоленій воді.

Поки рис трохи вистигає, приготуємо начинку. Розімніть тунець виделкою, додайте майонез і чорний перець. За бажанням можна додати інші улюблені спеції.

До ще теплого рису додайте крем-сир і добре перемішайте. Я використовую саме такий спосіб для того, щоб рис був клейким.

Коли рис та начинка готові, візьміть лист норі, викладіть частину рису та сформуйте основу потрібної форми. У центр покладіть тунцеву начинку, накрийте її ще одним шаром рису та загорніть норі. Можна робити трикутники, квадратики або кружечки. Я зробила квадратні.

Спосіб викладки начинки (фото: Юлія Шиканова)

Якщо все ж хочеться зробити страву гарячою, то збийте яйце, занурте в нього кожну заготовку, а потім обваляйте в панко, добре притискаючи сухарі пальцями.

Викладіть онiгірі в аерогриль і готуйте 10 хвилин за температури 180 градусів.

Готова страва без панірування (фото: Юлія Шиканова)

Страва містить рибу, молочні продукти, яйця та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть залежати від складу майонезу та панко.